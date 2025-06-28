大声用中文大赞「台北粉丝们最棒！」〜带来BigBang经典组曲更亲自宣布「9月20日高雄见」！

BIGBANG成员大声於6月28日来到台北举办《2025 DAESUNG ASIA TOUR “D’s WAVE”》专场演唱会，为了跟全场4千名粉丝同欢，他也在歌曲之间的空档不断用中文跟大家说「台北粉丝们最棒！」并且向大家鞠躬致意，回应全场粉丝们的热情呼声。

大声一登场以「Universe」一曲揭开序幕，他穿上黄色小香风流苏外套搭配同色长裤，舞台上层与主舞台交错登场，搭配雷射与LED强势开场，接连演唱「Last Girl」「Jump」等快歌时，场内更洒下金色彩带，在节奏与特效交织下瞬间炒热全场气氛。



接下来大声也带来最拿手的抒情曲目，舞台后方也同步显示出中文翻译歌词，让粉丝更能投入演出情境。大声也不忘带来大家喜爱的BigBang组曲包含「Monster」「Stupid Liar」与「Oh My Friend」，大声更希望大家能够站起来跟著节奏舞动。



大声说，虽然也时常透过综艺节目或是YT节目来与大家接触，透过这些工作也得到许多能量，但还是比不上他站在舞台上演出，能够获得更大能量以及更直接的回应。接下来他更用英文念出手写信，表达自己对粉丝们的感谢，也希望以后能够更常有机会，甚至规律性的来到台湾演出。



大声更在安可段落带来惊喜连发，他站上舞台上层先大秀一段Solo鼓艺，接著直接高唱「Fantastic Baby」「BANG BANG BANG」「WE LIKE 2 PARTY」三首组曲，

全场陷入大热唱，让气氛一口气推至最高潮。最后他更带来有趣的「날 봐 귀순」让粉丝们笑开怀。大声也在台上狂放爱心，不断用嘴型说著「我爱你们〜」。在退场之前，大声更说有很重要的一件事要告诉大家，「请问大家9月20日要做什么呢？」立刻引发全场尖叫，大声亲自宣布9月20日他即将唱进高雄流行音乐中心开唱，更请大家一定要一起到高雄喔！



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