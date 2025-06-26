李到晛退伍后的首部作品确定！出演洪氏姊妹新剧《银河大酒店》并合作《机智住院医生生活》申始雅

在「洪氏姊妹」编剧手里诞生的热门韩剧《德鲁纳酒店》中被捧红的李到晛，再次接下了她们的新作《银河大酒店》，阵容新鲜又华丽！真的是让人太期待啦～！

人气演员李到晛与申始雅确定出演全新电视剧《银河大酒店》。

《银河大酒店》讲述的是，在全球由死神们评选的慰灵酒店中，连续数十年蝉联顾客满意度第一名的饭店，其社长突然失踪后所展开的一段特别故事。（这设定感觉可以连动《德鲁纳酒店》～）



本剧是由曾创作《我的女友是九尾狐》、《主君的太阳》、《花游记》、《德鲁纳酒店》等作品的「洪氏姊妹」编剧所构筑的慰灵世界观中，又一部崭新力作。导演方面，则由曾与她们合作《德鲁纳酒店》，并执导过《Start-Up：我的新创时代》、《黑话律师》、《无人岛的Diva》、《我们的浪漫电影》等作品的吴忠焕导演担纲，实力相当坚强。



透过《黑暗荣耀》、《Sweet Home》、《坏妈妈》等多部作品展现稳健演技、备受瞩目的演员李到晛，选择《银河大饭店》作为退伍后的首部回归作品。他将饰演神秘出现在社长失踪饭店中的新任社长「银河」一角。



以电影《魔女2》展现强烈存在感出道，并透过热门韩剧《机智住院医生生活》打开知名度的申始雅，则将饰演因新社长出现而人生被搅乱的饭店职员「高尚顺」。



制作公司Imaginus表示：「拥有丰富角色与独特世界观的洪氏姊妹作家、擅长打造美丽画面的吴忠焕导演，以及李到晛和申始雅这对新鲜的演员组合，将为 K-浪漫奇幻剧 注入全新进化的面貌。」展现出对作品的高度期待。

《银河大酒店》将於下半年正式开拍。

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