「完美秘书」李浚赫这次变身最真实的社畜！ 　《中乐透头奖也要上班》职场人的疗愈系神剧

演员李浚赫将主演一部全新现实共鸣办公室题材剧集。

TVING 原创剧《中乐透头奖也要上班》（《로또 1등도 출근합니다》）改编自人气同名网络小说（作者：徐仁夏），由尹永彬担任编剧与导演。 李浚赫、徐贤宇与吴大焕将联手饰演职场同事，呈现一段写实又温暖的上班族故事。

本剧讲述了勤恳踏实生活的上班族「孔恩泰」（李浚赫 饰），某天突然中了乐透头奖13亿，却发现这笔钱不足以彻底改变人生。 虽然他抱著不同的心情继续上班，但原以为什么都不会改变，却意外地开启了一段改变自己人生的旅程。 本剧将以轻松幽默的方式，讲述平凡上班族的成长故事，带来笑声与共鸣。

李浚赫表示：「读完剧本后，我和一位正在上班的朋友聊了很多，这是一部关於上班族如何彼此磨合、理解的作品。 我觉得这部剧能抚慰上班族的心灵。」他也预告与其他演员间的默契合作令人期待。



徐贤宇则饰演「杨俊浩」，是业务五组的代理，曾在20多岁时风光一时，如今却正面临事业停滞、人生失意的现实。 面对比自己晚进公司的孔恩泰先一步升任组长，他一度态度消极，但最终学会正视现实并学习如何支持他人。 徐贤宇说：「剧情真实又细腻，我完全被吸引，希望能将这份感动完整传达给观众。」



吴大焕则变身为「郑善赫」，是公司中总是被当成出气筒的业务四组组长。 虽然一直秉持正直原则做人处事，却屡次在升迁中失利。 为了守护自己，他下定决心成为一位机会主义者。 吴大焕强调：「这是一部具有明确讯息的好作品，我会全力以赴，带来最好的表现与观众见面。」

《中乐透头奖也要上班》预计将於明年在 TVING 平台上线，敬请期待这部贴近现实又充满共鸣的办公室成长剧！

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