【韩网热门】你说他们是同龄人（feat.《Sweet Home》宋江）？网友：直到我看到了后面......

他们怎么会是同龄人！

日前一段电视剧《Sweet Home》里的片段在韩网火速传播，影片中车贤秀（宋江 饰）正和同学说话，突然一只足球飞到眼前，镜头一转另一群同学正在踢球，网友表示「高中生设定最离谱的就是这个，他们怎么可能是同龄的朋友啊？」



고딩연출 무리수레전드는 이거임

얘네가 어떻게 동갑친구임 시발 pic.twitter.com/9Kmt69Jobw — 무덕이 (@moodukie) June 23, 2025

韩国网友评论：

1. 他们真的找来高中生演了

2. 突然变得超真实

3. 笑死 太真实的学生了

4. 一开始还想「有什么问题吗」结果...... 哈哈哈

5. 一开始还觉得没什么，看到后面整个爆笑，该不会是去操场上找来真的高中生吧？

6. 那根本是baby高一吧！正常高二就没那么小孩感了哈哈哈

7. 本来在看「有什么问题吗？」然后想说他怎么对大人讲话这么没礼貌

8. 世界观突然完全改变了哈哈哈

9. 还想说「还行吧？」结果实在太现实太爆笑了哈哈哈

10. 「喂你没事吧？」的声音根本是刚进变声期的国高中生啊

11. 只有他们两个出现的时候感觉还行...

12. 不是啊，他的语气跟声音实在是太真了

13. 一开始还觉得「两个看起来差不多啊？」然后就——啊哈哈哈哈哈！真的不一样

14. 突然冒出现实高中生了

15. 我边看还在想「长得好像也没差很多啊」结果直接爆笑

16. 对大人讲话不能那样啊，嘶......

17. 一出现真的高中生，前面那两位假高中生整个穿帮

18. 我也是一开始还在想「哪里有问题？」结果足球那幕一出来就懂了哈哈哈

19. 太像小孩了，应该是15岁的高一生吧

20. 完全没预料到，直接笑出来

21. 完全是个真・国小生（笑）

22. 还想说哪里不对，结果居然是个小孩哈哈哈

23. 本来还想说两人看起来真的像同龄... 啊...... 结果哈哈哈

原文：https://theqoo.net/square/3798531344

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