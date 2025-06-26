玉泽演猛追徐玄，从配角突变成女主角！爆笑穿越韩剧《我夺走了公爵的初夜》EP.1-4剧情懒人包

最近讨论度很高的漫改韩剧《我夺走了公爵的初夜》中，从小配角出发的「车善策」（徐玄 饰），正在肆无忌惮地撼动著原著小说的世界观，还把严谨刚正的「李繁」（玉泽演 饰）变成了恋爱脑贵族。

剧情讲述某天突然穿越进最爱小说世界的现实女大生 K（徐玄 饰）所展开的附身故事，以轻松有趣的方式抓住了观众们的目光，被说是下班下课后无脑追的舒压偶像喜剧。



K 的灵魂进入了小配角「车善策」（徐玄 饰）体内，原本单纯享受含著金汤匙的人生、以观众视角旁观原著发展，但自从与男主「李繁」共度初夜后，一切剧情便彻底脱轨。从一开始极力想逃避婚礼，到最后下定决心接受李繁，让我们透过时间轴来回顾她跌宕起伏的原著干预全纪录吧！！

▼ 打破儒教世界观！带来「炸弹酒」直冲到初夜？！

车善策为了亲眼目睹男主李繁与女主赵恩爱（权韩率 饰）的命运性初次相遇，参加了该场面即将展开的聚会。但聚会开始后，恶女都花善（池惠元 饰）开始逼迫她最爱的角色赵恩爱，让她无法袖手旁观，於是突然从现实世界带来「炸弹酒」表演来吸引众人注意。



之后，喝醉离场的车善策在偶然间与冷血的男主李繁相遇，以忠实书迷的视角道出他内心的创伤与孤独，并给予温暖的安慰。李繁为之动摇，将她视为理解自己心意的特别存在，两人的缘分便一路直冲到初夜，开启了脱轨罗曼史的序章。



▼ 执著开启！疯狂追爱的男主 vs. 不断逃跑的配角

在初夜过后，李繁对车善策展现出甜蜜又疯狂的执著。他不仅送来生辰八字的婚书表达求婚意愿，对拒绝婚礼的车善策更以「夺走宗亲贞操即为谋逆」进行威胁。甚至听闻她体虚的一句话，就不惜对抗山中猛虎为她采药，爱意与疯狂同步的追妻行径相当猛烈。



为了让原著剧情回归正轨，车善策使尽浑身解数，希望李繁的爱能冷却，甚至上演各种逃脱计划，却反让他的执著之火越烧越旺。她还试图重现赵恩爱与李繁的命运相遇场景，却只见李繁对赵恩爱态度冷淡，对车善策则始终如一地温柔对待。她精心准备的所有剧本，终究在现实面前瓦解。

▼ 不再逃跑！徐玄决心进入女主模式

就在这时，车善策的心境也出现了决定性的变化。当李繁听闻她因疑似染上疫病而被官兵带走，毫不犹豫地奔向她身边。车善策认为是因为改变剧情才导致他面临死亡风险，懊悔地自责不已，李繁默默地拥抱并悉心照顾她。面对他的真挚付出与无惧风险的守护，她的心也开始动摇。



痊愈后的车善策得知，为了李繁的婚礼，全城正在徵集待嫁少女的生辰八字。她原本犹豫不决，但随即立刻站起身奔跑而出。她决定将余下的剧情，全数投注给始终守护自己的李繁。从旁观者的小配角走出，立志成为他的唯一女主角，让人期待她接下来会谱出怎样的故事。



《我夺走了公爵的初夜》逢星期三、四晚上在Viu独家上架。

▼精彩花絮，玉泽演＆徐玄幕后激吻画面流出～：



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