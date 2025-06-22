颂乐金容仙根本「台湾歌手」！全中文不需翻译与主持人，9m88同台合唱新曲再掀高潮

Mamamoo主唱颂乐苦练中文半年多，今晚在台北TICC与粉丝们见面，除了演唱新歌以外，更是全场不需要翻译老师帮忙，也没有主持人，由她本人亲自Hold住全场，还会一题题念出要与粉丝们沟通的题目，中文程度好到惊人，与全场粉丝沟通无碍，更懂得许多流行语，非常厉害。

一登场颂乐一如往常带来劲歌热舞，唱完2首歌曲之后，颂乐直接以中文问候大家，虽然每说一句中文她就直呼「很难，很难」，但其实每一句都说得相当标准，她也不断询问大家是否听得懂她的中文，真的是毫无疑问完全听得懂。接下来她更与全场粉丝分享台湾特色，包含台北101是全世界第9高的建筑、台北三大夜市在哪里等等，全都难不倒颂乐。



颂乐除了完整读出每一题长长的中文题目以外，更与大家分享自己吃过夜市鸡排以及臭豆腐等小吃，也说这是她人生中吃过最好吃的鸡排，接下来也分享了一些台湾习俗，包含过年吃年夜饭还有拿红包，她笑著问「台湾人领红包有年龄限制吗？」粉丝们回应「结婚以前都可以领」，让她追问「那不结婚可以一直领吗〜」「好好喔〜那么我也想住在这里〜」相当有趣。她也分享自己端午节的时候也吃有吃粽子、手作香包跟看龙舟比赛，非常融入。





接著还挑战绕口令，虽然没能在时间内念完，不过颂乐问大家帮她的中文打几分？粉丝们直呼「100分满分的110分」，颂乐听了开心地回应「你们都好善良喔！」接著她更为大家带来动力火车的著名情歌「我很好骗」，她也分享在练习这首歌曲的过程中，越来越爱上这首歌曲，觉得歌词简直唱到人的心坎里去了，相当伤感，也表示颂乐的中文程度极佳，已经相当理解歌词内容。



本次颂乐更与台湾歌手9m88合作中文新曲「Floating Free」，9m88除了为这首歌填词，更是亲自来到现场与颂乐合唱，两人也在舞台上分享了当时录音的趣事，颂乐说在录音的时候就已经没有翻译，只有两人一起在录音室中，觉得自己中文没那么好，但9m88却都能听得懂她说的话，感到相当神奇。9m88也送给颂乐一个特制的印章，让颂乐大呼「这个是贵的！」相当有趣。



下半场颂乐换上全黑风格，外套内只穿著一件比基尼式的上衣，露出好身材非常性感，她也学会了中文「笑死」，不过在粉丝们的建议下改说「超好笑」。依照颂乐这么厉害的中文程度，被称为是「台湾歌手」也不为过，她表示为了跟台北容顺们拉近距离，她非常努力学习中文，今日大家也看到了她的成果，独撑全场的利害程度，可说是目前韩星第一人。



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