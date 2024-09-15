难逃台湾笑傲飞鹰的韩星们！池昌旭&《RM》外还有Apink、美珠等，惨叫妈妈叫儿子的都有

上月池昌旭在金钟国YouTube频道透露难忘10年前做客《Running Man》时，特地来台湾坐游乐园「六福村」的云霄飞车「笑傲飞鹰」接受惩罚，感叹上综艺很辛苦。不过不只池昌旭，还有其他韩星也挑战过呢！

*先前报导回顾：

〈池昌旭上月来台湾穿吊嘎逛夜市超local，原来还难忘台湾「笑傲飞鹰」阴影！〉

先回顾2014年9月7日播出的《Running Man》，班底刘在锡、池锡辰、Haha、李光洙，与来宾李成宰、SKULL、池昌旭一同接受惩罚，上车前刘在锡就开始觉得不舒服，池昌旭也说很害怕，和李成宰两个人一度挽著手走进去。每个人脸色都不好看，真正坐上去后各个张大嘴甚至龇牙咧嘴，池昌旭喊妈妈的同时眼睛像泛泪了。更惨的是，因为Haha说自己太害怕没能达成任务，全员得跟著他再来第二趟……



两年后2016年，换Apink普美和娜恩为了团体综艺《Apink极限冒险》挑战，两人看别人坐上去又害怕又幸灾乐祸(?)。普美坐上去后才真正体验恐惧，开始大吼大叫喊口号又叫妈妈，下来后满头汗，娜恩倒真的不害怕，开朗地坐上去开朗地下来。普美看娜恩太冷静，竟主动提议一起坐第二次，还挑战边坐边擦口红，都不知道普美先前是真害怕还是假害怕了XD。两人后来还在坐位中间的柱子上签名呢，成为笑傲飞鹰知名标记！



去年2023年，睽违多年终於又有韩星挑战，是旅行综艺《战斗旅行2》，成始璄、李龙真、许卿焕、李美珠与Aiki，六个人之中只有成始璄超级从容，从容到可以放开双手双脚，而其他人都和预想一样声嘶力竭呐喊，李龙真还一度喊儿子名字「润才」，几个人下来后都像灵魂出窍般瘫软。



笑傲飞鹰是台湾公认的前几名恐怖游乐设施，就算没体验过，看以上韩星们体验也害怕了吧？（看到笑出来可能才是真的XDD），不知道接下来还有没有韩星愿意挑战看看呢？

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