热播韩剧《未知的首尔》为什么那么红？真切说出青壮年世代的心声、痛苦与不安，引发强烈共鸣！

很多人都说，追这部剧真的很容易哭，因为彷佛看到了自己，那份委屈感难以言喻，特别是20、30岁、40岁多的人，会被深深戳中！你也是如此吗？（朴宝英＆朴珍荣主演的韩剧《未知的首尔》）

※本文包含《未知的首尔》剧情发展！微雷喔～



▼成为「未来」的未知，成为「未知」的未来

我们常常只凭表面，便自以为看透一切。但如果不成为那个人，便无从知晓对方真正的感受。

朴宝英饰演的未来与未知虽是同卵双胞胎，却仅仅只是长得一样，性格、喜好、人生轨迹无一相同。



未来的生活看似平凡，实则被在职场上被孤立80却不敢辞职，如同行尸走肉般活著。未知虽开朗爱笑到被人称作「糖果女孩」，但每天早晨都得像念咒语般对自己说「昨天已过去，明天还很远，今天尚未可知」，才能踏出家门，举步维艰。某天，未知为给未来送菜到了首尔，却意外得知未来的真实境况。未知对未来说：「别辞职，也别再硬撑，我来替你过，你替我活。」於是未知成了未来，未来成了未知。

在体验对方的生活之后，两人才真正理解了彼此，也因此得以重新审视自己。



▼存在於社群媒体之外的年轻人们，真的过得很爽吗？

朴珍荣饰演的李昊洙住在双胞胎姊妹的对面，对未来与未知而言也是相当重要的人物。昊洙青春期时因车祸失去父亲，自己虽幸存，却失去了左耳听力，左臂留有烧伤疤痕，左腿装有人工骨。原本孤立於痛苦之中的昊洙，是被未来与未知拉回现实的。与未来因「病痛的身体」彼此照顾，与未知成为打开彼此心门的朋友。他们的共同点，就是并非透过「语言」，而是藉由「成为对方」的经验，更深地理解彼此。



「为了活下去的挣扎，都很勇敢。」让未知重返现实的外婆这句话，不仅仅是鼓励，也给了许多萤幕前的青壮年许多慰藉。这部剧透过未知与外婆的对话，让观众看见社会标签之外，那些超越「公企正职」未来与「被视为无业」未知的青壮年，以及存在於社群媒体上美图之外的真实处境。相反地，母亲和邻里对未知的劝告，看似为她好，实则是对她人生的不尊重。



时常在职场中受到轻视与差别待遇，内心因不安而怀有自卑。成果被夺走、受害人往往反被孤立，却没有人挺身而出。剧中透过交换人生，让观众明白青壮年世代默默忍受的其实是极为不公的处境，那些痛苦如果不是亲身经历，就不会完全被理解。

▼每个角色都立体鲜明

本剧对於「成为对方」这个议题尤为重视。

《未知的首尔》之所以特别，在於不同於以往的疗愈叙事。一般疗愈剧多靠共鸣：观众对主角的痛苦产生共鸣，见证其成长与复原过程，从中得到代偿的慰藉。然而这种共鸣往往流於表面，不是真正理解，顶多说声「我也是」，或心中暗自庆幸「至少我比他好」。



本剧不仅让观众共鸣，更切实感受到角色的痛苦。未知不是从未来口中听说职场际遇后靠想像揣测，而是亲身坐在那个位置，体验被羞辱、感受无力，并试图用不同方式改变现况。未来也不再只是从旁观察未知的开朗，而是实际体会未知如何忍下种种无礼，并用不同策略自保。

剧中更进一步打破了社会标签与认同界线。未来与未知的人生交换，模糊了我与你、成功与失败、羡慕与怜悯、大城市与乡村、正职与非正职、异性恋与同性恋的各种界线。界线模糊后，角色们的复杂性更加鲜明。无论是未来、未知、昊洙还是里面的所有角色，都不只是表面上看起来那样简单，人物塑造特别细腻令人感触颇深。

▼为什么偏偏是「未知的首尔」？

首尔是我们自以为最熟悉的城市，却也是个人真实故事被匿名与数据淹没的地方。（如同台湾人眼中的台北一般～）正因如此，首尔仍是「未知」的空间。即便在被视为机会之地的首尔中心，有人靠编织苦撑一天，有人身为公企正职却在职场80中饱受煎熬。在这被「首尔」象徵的生命场域中，我们真的了解自己、了解彼此吗？或许，只要愿意理解如未来与未知般，尚未「成为对方」就无从知道的各种人生境遇，我们便能对彼此多一分宽容。



参考原文章：https://h21.hani.co.kr/arti/culture/culture_general/57493.html

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