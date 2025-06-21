BTS结束军白期！SUGA今日退伍发长文吐露心境：去年发生的事，很抱歉让大家失望和担心！

作爲社会服务要员履行兵役，今日（21日）解除召集的 BTS 防弹少年团 SUGA 再次对过去酒后驾驶进行道歉。

SUGA 通过粉丝社区 Weverse 写下最近的心境和服完兵役后的问候。SUGA 说：「我好像花了两年的时间思考自己，特别是长时间以来，我所做的这些事情要暂时保持距离，站在离我一步远的地方。这段时间只顾著向前奔跑，没有回头看自己，通过这次的时间，成为重新审视自己的契机。」

他提到去年酒后驾驶的过失说：「因爲去年发生的事，让大家失望和担心，很抱歉。最重要的是伤害粉丝们的心，非常伤心。因为我在各自的位置上心情很沉重的成员们，我也感到很抱歉。真心感谢等待我的粉丝们，以后会更加努力报答大家对我的爱。」



SUGA 从2023年9月开始以社会服务要员服役，18日使用年假结束最后的工作，今日（21日）正式退伍。至此，BTS自2022年12月大哥 Jin 入伍后，时隔2年6个月，七名成员全部服完兵役，正式结束军白期。爲了纪念组合出道12周年，BTS成员们13日也在 j-hope 个人世界巡演安可终场演出场一起亮相，也让粉丝们相当期待他们的完整体回归。



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