YG年初宣布「结束演员经纪」！李圣经有望加入Fantagio，与车银优、金宣虎等成为同门！

YG年初宣布「结束演员经纪」，李圣经也将离开待了11年的YG！

20日，据韩媒 My Daily 报导，李圣经即将与 Fantagio 签订专属合约，正在进行最终协调。某演艺圈相关人士透露：「李圣经在过去的几个月里跟很多公司进行会谈，最终选择了 Fantagio 。」



2008年以模特儿身份出道的李圣经在2014年与YG娱乐签订专属合约后，在2020年续约一次，11年来一直隶属YG娱乐。但在今年1月，YG 娱乐表示：「爲了集中於本职工作音乐，将进行事业结构重组，作爲其中的一环是结束演员经纪（YG STAGE）业务。」旗下金喜爱、车胜元、李洙赫、张基龙、刘寅娜等所属演员也将在合约到期后，结束与YG娱乐的同行。



李圣经2008年通过SBS超级模特选拔大会出道，2014年通过《没关系，是爱情啊》开始演技活动。 后出演《奶酪陷阱》、《举重妖精金福珠》、《浪漫医生金师傅》系列、《流星》等，去年在音乐剧《阿拉丁》中饰演茉莉一角。与李栋旭主演的新剧《善良的男子汉》预计在7月播出。



另外， Fantagio 旗下有白润植、邕圣佑、金宣虎、ASTRO、BTOB李昌燮 强艺元、孔敏贞等演员和歌手在内的经纪公司。最近，不仅是电影、电视剧的制作，海外演出事业等活动领域也在扩大

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