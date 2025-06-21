《我夺走了公爵的初夜》玉泽演宣布将和徐玄结婚，令众人吃惊！猛烈的追妻戏码，看得好开心啊～

（雷）浪漫古装喜剧《我夺走了公爵的初夜》第4集中，庆城君李繁（玉泽演 饰）公开向众人宣布他将与车善策（徐玄 饰）结婚的消息，超速般的发展让人看了相当过瘾～。

当天，车善策在与李繁等人一同喝酒时提议玩叠叠乐游戏，并说输的人要喝烈酒当作惩罚。李繁在被问到问题时没有正面回答，还表现出不悦，车善策便代替他喝酒。李繁接著问她：「你最后一次接吻是什么时候？」



车善策回答：「我从没接过吻。」李繁便反问：「那么昨晚我们之间发生的又是什么？」令车善策顿时慌张不已。



李繁在众人面前宣布：「为了让大家不再误会，就在这里说清楚。我庆城君李繁，将与车善策姑娘成婚。」令男二郑秀谦（徐范俊 饰）震惊地喊道：「这是怎么回事？」



听到消息的赵恩爱（权韩率 饰）吓得连连咳嗽。车善策赶去关心时，不慎打翻火烛，引燃地上的酒精，现场陷入危机。李繁及时救下她，不过，女主的父亲车浩烈（徐铉哲 饰）强烈反对两人的婚事。究竟下一集又会出现什么惊人发展呢？真是让人好期待啊～～～。

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