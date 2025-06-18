「台湾灶咖大赛冠军」Super Junior银赫沾沾自喜DIY了噶玛兰威士忌，结果错字超糗XD

今年来台包括已公布活动已高达10场，暂居「台湾灶咖（灶跤）大赛」之冠的Super Junior银赫，昨（17）日YouTube开直播和粉丝回忆SJ历年歌曲并聊天，介绍自己来台湾DIY的酒却出糗啦～！

银赫介绍起自己在台湾台北工作又旅行期间，去了噶玛兰威士忌酒厂DIY独一无二的威士忌，亲自调酒还可以贴上属於自己的标签。「要说我取了什么名字呢……这个……」银赫看著自己写下的酒名大笑，并秀出名字「Kiss to your libs」还亲吻了一下，一脸害羞又很骄傲(?)。



有没有发现哪里不对劲？银赫拼错「libs」了啊！明明是「lips」！银赫看了粉丝留言纠正后，看了看自己写的字：「啊lips耶，对耶我怎么写libs？当作没看见吧……」不过银赫还是很好奇自己写错的到底是什么：「我到底亲了什么？……喔？『雷射诱导击穿光谱』，这是什么……我到底亲了什么？」银赫自己也觉得很好笑，喝起来倒是很满意。



银赫此次直播主要是和粉丝一同回顾SJ历年歌曲，播到〈Lovely Day〉还发现有歌词「I wanna kiss to your lips」！看了歌词再次确定是拼成「lips」不是「libs」XD。



银赫拼错英语单字果然在台湾E.L.F.间引起讨论，Threads上一篇讨论文破千按赞还有百则转发，大家都觉得又可爱又好笑，还有人笑说「这一亲感觉会直接没了（死掉？）」，IG E.L.F.剪辑片段也近两千按赞，有人创意留言：「老伯（？）就是老婆，libs就是lips。」



另外，直播期间利特一度乱入，银赫一直在找他在哪但要他不要妨碍自己，还赶他走，不过最后要他当留言区管理员？利特一直敲碗银赫播L.S.S.〈JOKE〉说很适合威士忌被拒，说银赫醉醉的时候银赫否认：「我会适当的结束，我没有很喜欢这种带有酒的有害放送，适当就好。」这句是否让E.L.F.想到什么？利特在台湾的‎醉酒直播啊XDD！



▼完整直播影片（此影片银赫设定成仅供成年者收看，因包含喝酒内容），1:17:11起开箱威士忌，2:21:25银赫发现利特，还有3:00:20银赫听〈What If〉和〈至少还有你〉感性起来落泪……



▼回顾完整〈Lovely Day〉，「I wanna kiss to your lips」是副歌啊副歌!!!



顺待一提，台湾「噶玛兰（Kavalan）威士忌」指的是隶属金车集团的宜兰噶玛兰威士忌酒厂，所生产的单一麦芽威士忌，在韩国小有名气。噶玛兰威士忌会红起来，应是2022年 BTS防弹少年团RM在队友SUGA的YouTube节目《SUCHWITA》上介绍了「噶玛兰经典独奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒」，SUGA马上想起名导演朴赞郁的电影《分手的决心》里出现过，RM淘淘不绝地解释电影里噶玛兰威士忌的象徵。



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