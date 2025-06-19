金秀贤恐面临接连诉讼，遭广告商提73亿韩元天价索赔！

演员金秀贤因与已故金赛纶有关的争议，被多家广告商提起总额高达73亿韩元的损害赔偿诉讼，消息一出令大众吃惊。

根据18日下午《Newdaily》报导，金秀贤正卷入与广告商间的大额违约金诉讼。媒体为求证已联系所属公司，但未能取得回应。

近日金秀贤与YouTube频道《横竖研究所》运营者金世义，以及金赛纶遗属，就其未成年时期是否曾与金赛纶交往一事，展开真相攻防。在相关法律纠纷持续进行的同时，金秀贤形象受损，部分曾起用他为代言人的品牌据传正考虑或已著手提告。



据报导，金秀贤与其所属公司Gold Medalist已分别遭到以下索赔：

来自Cuckoo Electronics（쿠쿠전자／福库电子）8亿5000万韩元、来自Cuckoo Electronics、Cuckoo Homesys、Cuckoo Homesys马来西亚法人（子公司）Cuckoo International Berhad合计20亿2986万3013韩元、Trendmaker（트렌드메이커）5亿100韩元、FromBIO（프롬바이오）39亿6000万韩元。整体索赔总额达73亿3986万3113韩元。

此外，早在本月12日便有报导指出，金秀贤已遭一家医疗器材企业广告商申请30亿韩元规模的不动产假扣押，引发外界对金秀贤所涉广告业界应对动向的关注。

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