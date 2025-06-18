BTS Jin 代言全新LANEIGE NEO Cushion Mewy！空气感轻雾妆容同步登陆香港

BTS成员Jin退伍后工作满档，从Coldplay首尔演唱会嘉宾到发行个人迷你专辑《Echo》，再到即将举行个人演唱会，这样密集的行程下Jin依然能保持完美无瑕的肌肤状态，秘密武器就是他最新代言的LANEIGE全新Neo Cushion Mewy轻雾滤镜贴肤气垫粉底！

这款革命性新品一推出即火速登上韩国Olive Young整体销售排行榜第1位，特别是品牌推出购买即送JIN迷你立牌匙扣的限量优惠，令FANS疯狂抢购，在韩国掀起「轻雾滤镜」妆容热潮！现在香港粉丝们也能体验Jin同款完美底妆啦！想要拥有「Worldwide Handsome」Jin同款完美无瑕肌吗？

打造空气感轻雾妆容 妆养合一的护肤级底妆

为迎合崇尚柔雾水光妆感的美妆大势，全新Neo Cushion Mewy轻雾滤镜贴肤气垫粉底蕴含 89%护肤精华，配合专利 Water Lock System™ 智能锁水科技实现全日持久盈润透亮的轻雾无瑕妆感。4重护肤机能，化妆同时保养肌肤！

● 胜肽复合物及维他命B5：有效速进肌肤弹性；

● 神经醯胺、角鲨烷：深入肌肤，强化屏障；

● 透明质酸：速效深层补湿；

● 维他命B3：即时提亮光泽



空气感轻雾妆容 无痕贴肤超持妆

突破性空气微米化贴肤科技Airy Seamless Technology™集结三大核心功效：精准调护油脂皮脂、持久遮瑕及智能肌色调校系统。无重柔焦粉末较传统配方轻盈3倍，完美隐匿毛孔同时带来云朵般柔软触感，无缝贴肤超持妆！一拍轻松上妆，任意叠加随心加强遮瑕力，轻松满足遮瑕与轻透的双重需求，追求完美底妆从此更简单！94%用家同意出油后底妆也不会浮粉，96%用家表示可轻易叠加粉底，轻松调控理想遮瑕度。

一抹瞬间降温3.3°C

独特质地在接触受热后的肌肤瞬间降温，提供即时冰凉感，特别适合香港夏季炎热天气，让你时刻保持清爽肤感！



时尚镜面粉盒 + 双头心型粉扑

与Jin优雅风格完美配合的时尚设计！镜面粉盒让补妆更轻松，更可与品牌热销的「NEO气垫粉底」通用。特备「双头心型粉扑」以其突破性设计重新定义上妆体验，符合人体工学的心型设计精准贴合脸部轮廓，尖端完美处理眼下、鼻翼等细节部位，双头造型提供多角度上妆，大面积打底与局部修饰一步搞定！



想要拥有「Worldwide Handsome」Jin同款完美无瑕底妆吗？立即入手这款韩国销售冠军气垫粉底，一起感受柔雾水光的魅力，打造属於你的空气感轻雾滤镜妆容！

LANEIGE | Jin NEO Cuhsion Mewy套装即日起於全线门市及官方网店公开发售！购买全新NEO Cuhsion Mewy，即送「JIN迷你立牌匙扣及补湿旅行装2件」。(数量有限，送完即止)

立即到 LANGIGE网店入手：https://hk.laneige.com/tc_l/makeup.html



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*测试对象: 32位 25-49 岁的女性 / 测试时间: 2024年12月6日至2025年1月7日

**测试机构: Beautylink Partners / 测试对象: 35位 25-39 岁的女性，使用产品3天的居家使用测试，使用产品8小时后结果。/ 测试时间: 2025年2月20日2月22日)／(**测试机构: Global Medical Research Center Co.,LTD / 测试对象: 32位 20-49 岁的女性，使用产品2星期的居家使用测试。 / 测试时间: 2024年12月9日12月24日)



***测试机构: Global Medical Research Center Co.,LTD / 测试对象: 32位 20-49 岁的女性 / 测试时间: 2024年12月9日~2月24日

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