BTS 防弹少年团 SUGA 将於后天正式退伍！官方公告：「感谢粉丝们不变的爱与支持」当天无官方活动

防弹少年团即将全员退伍，结束「军白期」迎来完整体。成员 SUGA 将於 6 月 21 日正式解除兵役义务。

BIGHIT MUSIC 於今天（18日）透过粉丝平台Weverse发布了「防弹少年团 SUGA 解除兵役义务公告」，并在 SUGA 退伍前向粉丝们传达叮咛之语。

所属公司表示：「SUGA 作为社会服务要员（替代役）履行兵役义务，目前即将解除兵役。」并告知「当天不会举办任何官方活动」。



同时为了预防可能发生的安全事故，呼吁粉丝们：「请避免前往现场，仅以心意传达对 SUGA 的温暖欢迎与鼓励。」接著表示：「一直以来感谢粉丝们给予 SUGA 的应援与不变的爱」，并承诺「未来也将全力支持艺人活动。」



防弹少年团将於本月成为全员服完兵役的团体。Jin、j-hope、RM、V、Jimin、Jung Kook 已依序完成陆军现役服役，SUGA 则以社会服务要员身分履行兵役。



如今，防弹少年团将以完整体姿态回归。他们於本月 13 日团体出道 12 周年纪念日当天，一同观赏了 j-hope 的个人巡演《HOPE ON THE STAGE》，7人皆在现场（舞台上or观众席）让粉丝们相当感动。而大哥 Jin 和忙内 Jung Kook 以嘉宾身分上台表演。



他们向 ARMY（粉丝名）承诺再会。j-hope 说道：「成员们结束兵役后终於回归了。我们会好好准备带给大家精彩表演，请多多期待。」

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