新人男女混声团体「ALLDAY PROJECT」新曲MV公开！引热烈讨论，韩网友：新世界资本进入了吗、感觉花很多钱！

全新男女混声团 ALLDAY PROJECT 在16日率先公开出道单曲〈FAMOUS〉的 MV。

在 MV 中，5名成员以独一无二的魅力留下深刻印象，原本他们停留在各自不同场所，之后被不可抗力吸引而拉近，最终融爲一体。所有场面都突出他们的个性，华丽的动画和特效，吸引 K-POP 粉丝们的视线，上线后点击率也迅速上升。

〈FAMOUS〉是鲜明地地展现 ALLDAY PROJECT 整体性的歌曲，歌词中包含「虽然不太出名，但是已经受到关注」的自信和抱负。MV一公开，也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「MV真是绝了..荣书的声音真好听」、「歌曲本身普通，但是成员们的嗓音都很好」、「表演影片也公开一下吧」、「哦 很时髦」、「歌曲好特别啊！MV拍得真好」、「新世界资本进入了吗？质感 颗颗颗」、「哇 MV花了多少钱」、「好久没混合团了，感觉很新鲜」、「感觉这个组合会红起来」等等。



ALLDAY PROJECT 是制作出 K-POP 热门歌曲 Teddy 带领的 THE BLACK LABEL 推出的第二个组合，5名成员在出道前活跃在各个领域而广爲人知，从出道前开始就证明话题性。而他们的出道单曲共收录两首歌曲，主打歌〈WICKED〉将在23日公开，与〈FAMOUS〉有著不同的魅力。



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