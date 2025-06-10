韩媒曝金赛纶扛父债、投资失败又酒驾赔偿！20岁就成「家中唯一经济支柱」！曾哽咽：我这么努力却还是没钱

女演员金赛纶的死因仍笼罩在众多争议与谜团中，随著时间推移，外界对她生前的经济状况与家庭背景有了更深入的了解。

根据韩媒「SBS演艺新闻」最新报导，金赛纶在逝世前多年一直面临严重的经济压力，不仅要承担家庭债务，还曾多次向演艺圈与亲友借款维持生计。2023年法院文件显示，金赛纶在其父亲A某的个人破产案中被列为债权人之一，债权金额高达2.5亿（韩币，下同）。 其父因COVID-19疫情导致生意失败，2020年向议政府地方法院申请破产，留下超过20名债权人及数亿债务。 法院於2023年3月裁定破产及免责，此时金赛纶年仅20岁。

投资家庭餐厅失败 保证金全失

知情人士透露，金赛纶曾投资一间由其父母经营、以朋友名义登记的餐厅，并动用演艺人脉协助宣传，但最终餐厅於2024年关闭。 商场管理方指出，该店在租约尚未到期时因租金与管理费欠缴而提前解约，保证金亦全数损失。



酒驾事件后经济雪上加霜

2022年5月，金赛纶酒驾撞上路边变压器，导致周边店家停电并须赔偿损失。 官司费用与赔偿金成为沉重负担。 她在2023年的审判中，透过律师表示：「身为家中经济支柱的少女家长，和家人一同承受生活压力。」

多重债务缠身 靠朋友与工作苦撑

一位演艺圈人士透露，金赛纶曾从事咖啡厅、酒吧、花店及演技指导等工作以勉强度日，甚至为了还清向运动选手朋友借来的5000万，曾请求前所属公司代为清偿部份债务。 她的总负债估计超过12亿，包括对前经纪公司Gold Medalist的约7亿债务，以及Entertainment Run的约6000万债务。

生前情绪低落 邻居与SNS透露徵兆

据金赛纶生前所住公寓的邻居回忆：「她常在楼梯间哭泣，还曾展示手腕说『明明这么努力生活，却还是撑不下去』。」此外，她在私人SNS中也留下关於经济困难与对援助者的感谢，并写下「我将不再痛苦」等疑似暗示「最后」的语句。



家属反驳：少女家长与债务说并非事实

然而，金赛纶的母亲在今年3月对媒体公开反驳：「如今她已不在，却出现所谓『少女家长』、『家人吸干她的血汗钱』等谣言。 这些都是毫无根据、无法阅读的诽谤。」

与金秀贤争议未止 互控延烧

另一方面，围绕金赛纶与男演员金秀贤是否在她未成年时交往的争议仍在延烧。 金秀贤方面强调「双方交往始於金赛纶成年后」，并对爆料的YouTube频道「横竖研究所」及金赛纶遗属提起名誉毁损等刑事诉讼。 同时，遗属亦在上月7日向首尔警察厅以《儿童福祉法》违反为由，对金秀贤提告。



得知这一消息的广大网友们表示惋惜，纷纷留言称：「她未成年时应该也没拿到多少片酬吧，真的很让人心疼」、「就是家人也那样，身边也没什么可以信赖的人，这点真的让人惋惜……但更恶心的是，趁这个时候跑来护航的「男星脑残粉」们，恶心死了。你们才是在侮辱逝者」、「呜呜呜…真的太替逝者感到难过了」、「感觉是遗属们比较奇怪……金赛纶真的好可怜」等。

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