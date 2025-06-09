韩国演员天价片酬频出，传Netflix下令缩减、单集上限4亿韩元！官方回应制定预算真正依据

近年随著Netflix、Disney+等国际OTT平台争相制作韩剧和韩综，在全球范围具知名度的韩国演员片酬也水涨船高。 有业内消息称，Netflix决定出手整治，计划将片酬限制在单集4亿韩元以下。

6月8日据业界透露，Netflix已确定将演员片酬上限订为每集最多4亿韩元。 虽然这一数字仍并不算低，但相较於过去不断攀升的片酬，这一举措预计将有助於压低整体内容制作的费用。

业界相关人士表示，虽然每部作品情况不同，但Netflix正朝著减少制作费与片酬的方向前进：「实际上已设定了片酬上限，并以比原先更低的金额签订合约。」



在内容制作成本中，占比最大之一的就是演员片酬。 直到几年前，韩国电视剧的平均制作费还停留在每集3~4亿韩元区间。 但自从Netflix进入韩国市场，知名演员纷纷投入OTT怀抱、身价迅速飙升，导致单集20亿韩元的制作成本已成常态。

据悉，金秀贤为Disney+拍摄新剧《山寨人生》时单集片酬高达8亿韩元，李敏镐和李政宰拍摄Apple TV+影集《柏青哥》和Netflix影集《鱿鱼游戏2》时更创下单集10亿的最高纪录，登顶韩国演员OTT片酬榜首。 制作费方面，《苦尽柑来遇见你》为600亿韩元，6月底即将上架的《鱿鱼游戏3》则达到惊人的1000亿韩元。





与此同时，日本电视台给主演级人气演员的片酬单集大多在300万日元（约2800万韩元），全部演员的片酬占整体制作费20%左右。 Netflix制作日剧时偶尔会给出单集1000万日元（约9300万韩元）的片酬，但与韩国演员相比仍存在3至4倍的差距，个别演员的情况甚至相差10倍之多。 这样一来，在韩国拍一集剧至少要20亿韩元，在日本则10亿韩元足矣。

由於制作成本大幅上升，韩国本土制作公司的处境愈发艰难，制作电视剧的数量已逐年减少：2022年制作了141部，2023年为123部，而去年则约为100部。 据推测，今年这一数字将进一步减少到80部左右。



一位业界人士认为，顶级演员的片酬暴涨导致了许多严重问题，与过去的「日本韩流」、「中国韩流」不同，「OTT韩流」因为知名演员的高片酬，实际制作费已远远超出合理范围。早前也有Netflix人士指出，制作公司、导演都对片酬问题感到头疼，虽然韩剧韩综在全世界范围大获成功，但若制作费不受控地持续上涨，迟早会自食恶果。

对於上述说法，Netflix今日正式做出了回应，称目前制定预算的依据是「创作者希望每部作品达成的野心规模」。 Netflix补充道，关於关於创作方向也一直与制作方和创作者进行深入讨论，并根据作品的类型和平台来制定不同的预算，始终进行负责任的投资。

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