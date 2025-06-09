飙出11%收视率！《鬼宫》苞娜&陆星材大战八尺鬼，结局高潮迭起！陆星材和「她」超可爱！

《鬼宫》7日结局，大家都追完了吗？见韩国网友的讨论，观众普遍都相当满意结局，电视收视率果真飙出最佳成绩11%。

接续15集，强铁（陆星材 饰）和汝里（苞娜 饰）要想办法对付八尺鬼殿下（金智勋 饰）以守护元子，两人都知道用夜光珠和八尺鬼同归於尽之方法，但汝里不愿意，汝里说服强铁一起逃得远远的，带著元子和尹甲母……殊不知，汝里是引开强铁，用别的方法独自对付八尺鬼。



汝里让阴间使者「火德差使」上身，拥有了巨大力量对抗八尺鬼，但八尺鬼在风散（金相浩 饰）的助力下摆脱。在汝里危险之际，强铁总算赶上，最终仍使用自己的夜光珠……失去强铁后，汝里仍坚强为八尺鬼千金辉（徐道永 饰）荐度，千金辉见殿下的泪水才明白他的真心。



汝里和强铁还是天人永隔了？汝里的化境预知错误？强铁消失三日，棺木欲盖上之时回来了！从后来强铁和殿下的谈天可知，是玉皇大帝让他回来，问他想升天还是成为人类，他选择了人类。几年后化境的内容成真，强铁、汝里和女儿过著平凡生活，殿下还是会招汝里入宫解决怪事……除了上述，风散与奴仆的下场、汝里的外婆努德（吉海妍 饰）、宫女化身的水鬼、殿下欲废除的官婢制度，都有一一交代。



结局暗示有第二季？有些网友乐见且期待，认为鬼故事题材值得继续延伸。而最后一集最受赞许的情节，即汝里和八尺鬼大战，苞娜罕见展现动作戏，神情和姿势极帅气令人惊艳。而最后回归喜剧要素，强铁和女儿（吴恩书 饰）争宠简直一个模子，网友都说「很像」、「很可爱」，也有网友猜测女儿是毕比（赵汉杰 饰）投胎呢！



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