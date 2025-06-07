《鬼宫》今晚结局！15集这一幕很感动！网：知道为何选金智勋当王了、大妃最棒

由陆星材、苞娜与金智勋主演之《鬼宫》，昨晚（7日）播出的第15集剧情，情况果然如预告所示「非常不妙」。

第15集，如网友见全民著丧服所猜测，中殿（韩素恩 饰）和腹中孩子均死亡，原来警鬼石已被不肖内官已信酒毁坏作用。殿下（金智勋 饰）愤恨之下欲斩首风散（原译风山，金相浩 饰），但仍遵守规矩未亲自动手，结果就是……殿下再度遭八尺鬼上身，风散等人逃过一劫，持续服侍八尺鬼。



「八尺鬼殿下」命人抓尹甲（实为强铁（原译姜哲），陆星材 饰）和汝里（苞娜／金知妍 饰），两人边逃亡边担心元子安危。幸好宫中还有人担心且保护著元子，那人是大妃娘娘（韩秀妍 饰），或许是过来人的因素，大妃娘娘对中殿过世也非常心痛，在知情殿下遭附身后，首先保护元子，愿用肉身守护，还将珍贵的龙簪让元子带著逃命。



此集汝里得知了强铁为何需要骨担草之花，知情他恐怕会和八尺鬼同归於尽，全都是为了保护自己，最终回汝里却打算反其道而行，用自己的方式想制服八尺鬼，她也晓得自己可能会送命。



此集播出后，YouTube、Naver TV相关剪辑影片下方，正面讨论最多的就是金智勋的双面演技，网友表示「此集知道了选金智勋当王的理由」、「金智勋演技太好了，令人毛骨悚然」，再者就是大妃的转变，网讨论「大妃最棒」、「大妃终於醒过来了」。比较负面的讨论就是关於强铁的设定，不少人表示中后段之后强铁的剧情设定变非常弱，一心只为保护汝里，怀疑编剧尹秀晶在三名主角的戏份分配不均。



第16集结局稍早已可在Viu收看。

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