【韩网热门】边佑锡新广告影片出炉！留言区集体「发疯」

香氛品牌TAMBURINS公开了代言人边佑锡最新宣传片，他以罕见的湿发造型登场，站在鲜红色的背景前，散发无尽魅力。

韩国网友评论：

1. 不愧是模特儿

2. 头发太猛了...

3. 哇 怎么回事 有种非人感（超凡脱俗）

4. 和之前看到的又不一样了，头发轻轻飘著、表情梦幻又性感...

5. 哇......... 好性感 心脏在跳

6. 哇 疯了

7. 是戴了隐形眼镜吧？ 有点非人类的美耶

8. 哇 边佑锡的「非人角色」竟然是Tamburins安排的，这种氛围又是另一种风格，好神秘

9. 是种全新的感觉

10. 哦 好新鲜的风格

11. 好疯我喜欢死了 边佑锡ᅲᅲᅲᅲ

12. 哇塞 太扯了 像MV一样

13. 他脖子上的抓痕是什么啊... 指甲痕??? 太让宅宅（宅男宅女）疯掉了真的

14. 哇 太疯了... 驾驭能力爆炸

15. 天啊，疯掉

16. 天哪... 居然看到戴彩色镜片的边佑锡

17. 表情也超赞

18. 不只是消化造型，眼神演技也太厉害了

19. 超级适合...... 模特儿资历果然不同

20. 哇 好帅，这种新风格我超爱

21. 被他眼神迷住，感觉自己也要一起掉进水里了（笑）

原文：https://theqoo.net/square/3771085495

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