全智贤老公炒币惨赔150亿！投资《传奇》系列游戏公司失利，股价暴跌25%

据业界6月2日消息，由韩国游戏公司Wemade推出的加密货币WEMIX已确定将从交易所下市，Wemade股价反弹无望，大规模持股的私募资金Alpha资产管理公司也连带受损高达158亿韩元，其老板正是演员全智贤的丈夫崔俊赫。

WEMIX是韩国游戏公司Wemade为了构建区块链游戏生态系统，由其子公司发行的虚拟资产。 5月2日，韩国5家加密交易平台Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax宣布拟於6月2日下市WEMIX，原因是WEMIX在今年2月28日发生骇客入侵事件，约90亿韩元的代币被窃，却在事发4天后才首次对外公告。

Wemade随即向法院提出假处分申请、要求停止执行下市处分，但在5月30日遭到法院驳回，理由是Wemade在骇客事件时的公告不够诚实，之后的说明也不清不楚。 6月2日，韩国数字资产交易所联合谘询机构（DAXA）最终决定将WEMIX从「交易注意品种」转为取消上市资格。 据此，WEMIX将於7月2日淩晨3点起停止在韩元交易所的交易，代币提领也将於7月2日当天结束。



Wemade股价今年以来已下跌超过25%，不仅游戏业绩下降，唯一可能支撑股价反弹的WEMIX也前景破灭，牵连到主要投资方之一Alpha资产管理公司。

Alpha资产管理公司先后在2023年10月和2024年1月分别以150亿和200亿韩元购买Wemade股票，当时每股购买价格为34894韩元与63887韩元。 考虑到目前Wemade股价为25000韩元，仅帐面损失就高达158亿韩元。 与Alpha一同买入Wemade股票的Pectus Company与韩华投资证券的帐面损失也达到约120亿韩元。

Wemade今年第一季营业损失为113亿韩元，几乎是证券公司预估的两倍，原因是2月推出的《尤弥尔传奇》广告费用负担过重以及区块链事业表现不佳，导致营运成本上升。 后续能否反弹，还需观望《尤弥尔传奇》与《传奇M》能否在中国市场取得成功。

不过，Alpha资产管理公司人士表示，虽然购买了Wemade股票，但该基金与信托并非基於股价变动来评价损失，因此基金基准价中并未反映任何评价损失。



此外，Alpha资产管理公司负责人是崔俊赫，较为有名的身份是全智贤丈夫。 崔俊赫出生於1981年，曾在美国银行（BOA）首尔分行担任衍生商品部门主管，外婆和母亲都是韩国著名服装设计师，父亲崔坤曾任韩国钢管企业「国际钢材」会长。 2002年崔坤创立Alpha资产管理公司，资产管理总额（AUM）超过1兆韩元，2019年2月交由次子崔俊赫经营。

演员全智贤2012年与崔俊赫结婚，2016年和2018年先后生下两个儿子，目前正在与姜栋元合作拍摄Disney+新剧《暴风圈》，还确定加盟延尚昊导演新片《群体》，主演阵容包括池昌旭、具教焕、申铉彬、金新绿等。







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