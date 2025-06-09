【韩网热门】《未知的首尔》收视率又刷新纪录了！网友：治好了我的追剧倦怠期

由朴宝英和朴珍荣携手主演的都市爱情剧《未知的首尔》收视率再飙高，开播收视率4.193%（首都圈）竟成最低，最新的第6集直接飙升至7.144%。

全国 / 首都圈

01集 3.628 / 4.193 ▼最低

02集 5.049 / 5.577

03集 4.523 / 5.418

04集 5.897 / 6.532

05集 4.358 / 4.883

06集 6.368 / 7.144 ▲最高

韩国网友评论：

1. 出现爱情线就突然变好看了哈哈 真有趣！

2. 原本看剧倦怠期了但现在被治好了哈哈 超级好看

3. 这是我好久以来第一次守著直播看的电视剧

4. 感觉这会成为我的人生剧

5. 朴宝英演技疯了，剧情也好好哭

6. 已经很久没遇到会一直看时间还剩多少的剧了，这是今年第一次，太好看了

7. 越看越爱，每一集都刷新我最喜欢的一集，呜呜呜

8. 我从第二集开始觉得有点平淡就断断续续看，结果我妈反而超爱看哈哈

9. 朴宝英和朴珍荣的化学反应太棒了，演技也好，是最近最棒的电视剧！

10. 想等播完一次性追，但现在好想看

11. 太好看了ᅲᅲ 昨集我边拍额头边看哈哈

12. 昨晚没事干打开第一集看了一下，结果一口气全看完...... 超好看

13. 出乎意料的反转再反转，真的太有趣了

14. 好看，而且朴宝英演技太炸裂了..

15. 太好看了，我爸妈也都在看哈哈

16. 哇，现在热度上来了，真的好看大家快看吧

17. 这部剧太神了... 每个人经历不同，所以某些情节或台词会直接击中你的心。

我妹妹看到角色因为社交恐惧症成了隐居人那段哭惨了，我自己则是在职场被霸凌却还自责的情节哭到不行

18. 人生剧

19. 看来真的好看，热度一下子飙升了。

虽然我不是朴宝英的粉丝，但「朴布利」（朴宝英+lovely）真的希望她一直顺利发展。

20. 看起来好像真的不错，得去看看了

21. 我人生中最爱的剧基本都是类型片，而且我原本也不喜欢带爱情线的，但这部如果收尾也处理好，可能会成为我人生剧......

22. 朴宝英演得太好了，编剧文笔也太棒了，台词句句戳心，我好久没守著直播看剧了

23. 剧情完全无法预测哈哈哈哈

原文：https://theqoo.net/square/3777036970

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