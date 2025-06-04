女神冻龄回归！河智苑近照曝光　48岁身材肤况逆天网友全跪了

女演员河智苑近日凭著一组最新近照，再次在网路上掀起热议！网友们直呼「根本是20代的少女吧？」、「这状态太惊人了！」

不久前，一位海外粉丝在社群平台分享了近期巧遇河智苑的照片，没想到瞬间引起大量转发与讨论。照片中的她身穿无袖背心搭配宽松牛仔裤，露出紧致的腰身，随性站在街头拍摄某影视剧场景，整个氛围既舒适又时尚，完美诠释夏日轻松风。



몇일전 하지원 사진에 반해서

제가아는 하지원이 좋아요 pic.twitter.com/dt6SsU27km — 풀레 (@fulllleverage) June 3, 2025

最让人惊讶的是——她居然已经48岁了！但无论是那平坦的腹部线条还是闪闪发亮的水光肌，完全看不出岁月痕迹。照片也毫无修图痕迹，状态之好让人完全怀疑人生。

照片一出，网路上纷纷出现大量留言「这是怎么保养的啦？」、「跟她同年纪的我现在在喝养生茶看电视，她在街上像模特儿一样美」、「完全活成了我们的梦想」、「女明星都不会老的吗？」、「根本就是20多岁吧」、「身材维持得太好了」等。

目前河智苑正全力投入新剧《Climax》拍摄，自3月开拍以来，持续展现敬业精神。 近日，她也在个人IG分享了一张粉丝应援咖啡车的照片，留言写下：「1023（粉丝名）我会好好享用的，谢谢你们！能量充电200%完成！」



咖啡车上的横幅更是笑翻粉丝：「我们是『永远爱河智苑、爱到死协会』，来替《Climax》全体演员与工作人员加油的喔~」不愧是拥有死忠粉的冻龄女王！

尽管出道多年，河智苑仍然用她稳定的演技、无懈可击的外貌与超凡气质，继续征服观众的心。 不仅是演艺圈的榜样，更成为许多女性心中的健康美代表。接下来的新剧《Climax》也让粉丝们倍感期待，准备再次见证这位不老女神的精彩演出！

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