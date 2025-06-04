《元敬》母子档变CP？李浚荣＆车珠英有望合作浪漫喜剧《Who Are You》，新鲜组合令人期待！

李浚荣真的很努力工作呢！这次又要和姐姐搭挡嘛～好期待！

新剧《Who Are You》是一部浪漫喜剧，讲述失去记忆的黑色要员李泰柱和失去爱情的「国民妖精」刘雅凛，一起寻找彼此真正的记忆和爱情的故事。近日，据韩媒韩国日报报导，李浚荣收到男主角李泰柱的出演提案。



李浚荣在2014年以男团 U-KISS 出道，2017年通过《付岩洞复仇者们》开始作为演员活动。之后出演《Good Casting》、《D.P：逃兵追缉令》、《成为你的夜晚》、《以一当百执事》、《假面女郎》等题材的多种作品，巩固主演的地位。



今年上半年公开的作品就有 Netflix 的《我们的浪漫电影》、《苦尽柑来遇见你》、《弱美男英雄Class 2》，不仅在国内，在海外也让观众留下深刻的印象，目前《24小时健身俱乐部》正在热播中，真的非常努力工作。



而车珠英收到《Who Are You》女主角刘雅凛的出演提案，有趣的是……两人曾在《元敬》合作过，李浚荣饰演朝鲜太宗与元敬王后（车珠英 饰）的第三个儿子世宗大王，母子挡变成CP，这新鲜的组合也让不少剧迷相当期待！



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