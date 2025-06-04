《鱿鱼游戏》第三季华丽登场：暗黑世界升级，命运终章揭晓

Netflix原创影集《鱿鱼游戏》第三季即将於6月27日上线，剧组於4日抢先公开导演黄东赫的拍摄现场幕后花絮与全新VIP房布景照，为本季揭开神秘面纱。

第三季延续主角成奇勋（李政宰 饰）与前任冠军、现任主持人Front Man（李炳宪 饰）之间的对决，并揭示生还者们的最终命运，将系列剧带向最终高潮。

自2021年首季问世以来，《鱿鱼游戏》以其独特世界观与对人性的深刻拷问，震撼全球观众。 时隔三年，2024年12月推出第二季，而第三季则预告将呈现更庞大的叙事格局。



导演黄东赫透露：「第三季会比第二季更加黑暗与残酷，但同时也会更有创意与幽默。」他表示，希望藉由童年回忆氛围的游戏场景，对比角色们所面临的残酷命运与道德困境，进一步刻划人性光谱的极限。剧集贯穿的主题也在此季迈向终点。 黄导说：「我想提出一个根本性的问题——人性是否存在？ 而这份人性，是否有能力让世界变得更好？」



美术导演蔡庆善也分享了VIP房的新设计概念。 与前几季偏暗的风格不同，第三季采用白色大理石作为主调。 他解释：「与热血冲动的奇勋相比，Front Man像是冰冷理性的存在，因此透过白色大理石来呈现他们的性格对比。」



另外，VIP用餐空间也经过全新设计，餐桌采用六角形结构，象徵坚硬与如神谕般的神秘氛围。 蔡导演更指出：「我认为集残酷与暴力於一身的邪恶本质就像是毒物。 因此，在设计VIP房时大量运用了形形色色的毒草与缤纷色彩，打造出华丽却危险的氛围。 第一季以草原的视觉营造出弱肉强食的世界观，而第三季则透过毒草展现一个绚烂却致命的空间，极具挑战性地完成了这场视觉冒险。」



《鱿鱼游戏》第三季将於6月27日正式在Netflix全球同步上线，粉丝们准备迎接这场黑暗游戏的终极章节。

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