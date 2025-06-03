准备当人夫？李帝勋幽默谈婚事：比挑作品还重要的计画！想遇到像李光基女儿那样的好人

演员李帝勋最近为新片《烧酒战争》火力全开宣传，3日早上竟然现身KBS1TV长青节目《早安庭院》，抢下「周二邀请席」首位嘉宾的位置，这场直播可说是意义非凡，也让观众眼睛一亮！

一登场，李帝勋就难掩兴奋地说：「从小看这节目，现在能亲自上节目，真的像在作梦一样！」他还补充自己平时就习惯早起，不过拍戏常熬夜，今天来录影可真是不容易。 他一边惊叹现场观众的热情欢呼，一边笑说：「我每开口你们就拍手，我可以每天都来吗？」



虽然《烧酒战争》讲的是烧酒产业的大对决，李帝勋却坦白说自己其实酒量不佳：「我喜欢酒局的气氛，但烧酒喝完真的很容易宿醉，因为宿醉而难受也不是一、两次！」令人爆笑的真情告白，引来主持人和观众一致共鸣。

聊到片中与资深演员柳海真的对戏，他满是崇拜：「小时候看每部电影几乎都有柳海真前辈，感觉他是韩国电影的代名词。 能与他合作超级开心！」不过这份敬意也让他在拍摄时陷入小困境：「他太风趣、 太亲切了，现场气氛太好，我反而很难摆出和他对决的气场，常常情不自禁就笑场了！」



他还爆料柳海真的幽默功力一流，某次合照时大家调侃自己像「职场内霸凌」，柳海真立刻神回：「那应该叫『大肠内视镜』！」李帝勋感叹：「怎么可以接得那么快！」并表示他已强力推荐柳海真也来《早安庭院》坐坐。



节目中还爆出人生大事提问！资深演员李光基突然问起李帝勋有无结婚计划？ 他机智回答：「这可是比选作品更重要的计划啊！我也想遇到像您女儿那样的好对象呢~」顺带一提，李光基的女儿李妍芝不久前才宣布和「国脚」郑又荣结婚，而李妍芝则被韩媒称赞长得超像美女演员孙艺真，这波联想也太快！



说起自己的演员之路，李帝勋透露自己25岁才正式开始学戏剧，入读韩艺大时也曾遭遇不少挫折：「在剧团时还曾被主角换掉，当时才真的意识到自己是井底之蛙，但也因此更努力去学习。」如今从《建筑学概论》、《朴烈》到《Signal》系列，演艺资历已累积20年。

谈到未来目标，李帝勋语气诚恳又搞笑：「希望三、四十年后大家还记得我是个好演员。 KBS的社长如果有看到，拜托给我个演出机会吧！要是能出演KBS电视剧，我一定再来一次《早安庭院》！」

最后不忘强调——电影《烧酒战争》已於5月30日上映，目前全国热映中。



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