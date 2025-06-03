投票敏感期李栋旭勇敢喊话：一切都是为了阻止最坏的结果！网友狂赞：脸长得帅就算了，连思想都这么帅

男演员李栋旭於日前透过粉丝交流平台分享近况，表示自己已经参加了提前投票。

李栋旭透过Bubble（泡泡）写道：「啊，已经完成了提前投票，第一天就马上去投了。正式投票日当天我要拍戏，而且提前投票比较方便，排队人少。」

李栋旭还对粉丝们语重心长地说：「你们总说没有人可以投，但我一直说，投票就是为了阻止最坏的结果。如果没有最好的选择，就选次好的，如果没有次好的，那就选次坏的，至少要阻止最坏的。」展现出他对公民责任的重视。

广大网友也对李栋旭的演员表达了极高的支持，纷纷表示「好感」、「不愧是我看中的男人」、「和我的想法一模一样」、「说得太对了」、「这才是投票的本质」、「脸长得这么帅就算了，怎么还这么有思想」等。



第21届韩国总统选举的正式投票於6月3日举行，而提前投票已於5月29日至30日进行。

事实上，李栋旭此前曾因为公开支持参加尹锡悦前总统弹劾集会的民众而引起话题。在电影《哈尔滨》的宣传采访中，他也坦言：「与其说是有压力，不如说我单纯想为走上街头集会的粉丝们加油打气。」这次，他在总统选举前夕再次发表真诚的看法，引发外界关注。

此外，李栋旭已确定出演 Disney+ 原创剧集《杀手们的购物中心》第2季，作为他的下一部作品，令粉丝们相当期待。



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