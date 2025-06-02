金宇彬接棒金秀贤代言火锅品牌，健康阳光形象获好评

高级自助火锅品牌「Shabu All Day」去年7月选定演员金秀贤作为品牌的首位广告代言人，经历私生活风波后与他解约，今日通过官网和SNS宣布任命演员金宇彬为新的代言人，获得一致好评。

今年3月起，随著已故演员金赛纶家属爆料，金秀贤与金赛纶之间的是非争议甚嚣尘上，虽然事实真相尚未有定论，但金秀贤的公众形象已受到严重影响，之前代言的多个品牌逐渐进行切割动作。 Shabu All Day也立即与金秀贤解约，并删除所有宣传物料。



这期间苦了众多加盟店主，因为店内装潢和宣传用品全部印刷了金秀贤的形象，就连餐垫纸也印著大大的金秀贤照片，部份店家只好临时将餐垫纸翻转过来使用。

随著品牌方启用金宇彬担任新的代言人，很多网友给出正面反应，认为形象十分适合、令人感到安心。



金宇彬与秀智合作主演的奇幻浪漫喜剧《都会实现吗》已拍摄完毕，将在今年内通过Netflix与观众见面。





此外，金秀贤目前因私生活争议和法律纠纷，影视作品和广告活动均遭受严重冲击。 包括Shabu All Day在内，他原本作为代言人的16个品牌Dinto、多乐之日、新韩银行、Eider、祖・玛珑（Jo Malone London）、普拉达（Prada）、Homeplus等，大多数已解约或撤下广告物料。金秀贤承认在金赛纶成年后与她交往过一年，但对其他疑点则强烈否认，目前已对故金赛伦遗属提起了约110亿韩元的损害赔偿诉讼。

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