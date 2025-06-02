【K社韩国小百科】拒绝厌童！韩第一间「家庭友善型」咖啡厅在世宗市开幕

韩国星巴克上月30日宣布，将在世宗市开设韩国首家以「家庭友好（Family Friendly）」为概念的门市「世宗艺术殿堂店」。

近几年，韩国社会的厌童情绪日趋高涨，时常有顾客对於小孩在公共场所吵闹生事、家长不予管教表达不满，结果就是越来越多咖啡厅、餐厅设立「 NO KIDS ZONE 」（儿童禁入区）。 这一做法虽然保障了普通顾客的权益，但也让携带幼儿的顾客举步维艰，尤其在韩国生育率长期低迷的环境下，其合理性多次引起讨论。

世宗市这家星巴克率先踏出了欢迎家庭型顾客的脚步。 这间门市拥有共172个座位，从整体空间规划到细节设计，全面考虑了家庭顾客的需求。 与众不同之处在於设置了家庭休息区以及针对儿童的体验活动，旨在打造成一个能让男女老少都能同时享受文化与休憩的全新社区型门市。



星巴克世宗艺术殿堂店的一楼空间为家庭访客设计了多人大桌，以及方便婴儿车移动的宽敞动线。 同时，店内还准备了约200本儿童绘本等文化艺术类书籍，并设有哺乳室、固定式尿布台、幼儿专用餐具等设施，让携带婴幼儿的顾客能够安心使用。

店内还设有一个让儿童顾客可以亲手装饰「创意随行杯」的体验空间，随行杯内附的涂鸦纸全采用再生纸制成，其中30%回收自牛奶纸盒，部份原料来自星巴克门市回收的牛奶纸盒，体现环保理念。 店内免费提供著色工具与涂鸦纸，随行杯则需在店内另行购买。



二楼则规划为多元年龄层皆可享受文化艺术的空间，不仅展示星巴克全球艺术作品，还有与韩国皮革工艺匠人合作的艺术品等，为顾客提供丰富的视觉飨宴。 二楼同样设有关於咖啡与文化艺术的书籍专区，为顾客打造出一个能够轻松阅读与休憩的环境。

星巴克表示，希望通过家庭友好门市让携带儿童的顾客感受到星巴克的亲切与温暖，让孩子们自然地建立起对星巴克的美好印象，同时实现与其他咖啡店的差异化市场定位。 未来，星巴克也计划持续扩展家庭友好概念门市，反映在地社区与顾客多样化的生活方式需求。



此举获得很多网友称赞，认为现在的小孩们很喜欢去咖啡厅之类新奇空间进行探索，既然有「儿童禁入区」存在，那么相应的设置「儿童友好区」、「家庭友好区」也是再合理不过。

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