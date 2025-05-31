《换乘恋爱2》贤奎＆海恩频传分手！贤奎《魔鬼的计谋2》采访亲自透露感情现状：是互相支持的关系

Netflix 综艺《魔鬼的计谋2》冠军郑泫揆（郑贤奎）近日在采访中提到与《换乘恋爱2》成海恩的关系！

《魔鬼的计谋2》是14名不同职业群的参赛者在7天6夜的时间里，在有限的空间里通过大脑游戏决出最佳玩家的生存节目。首尔大学出身郑泫揆在2022年出演恋爱综艺《换乘恋爱2》时被大家所熟知，这次他突破13名竞争者，在节目中获得冠军。



而郑泫揆在《换乘恋爱2》与成海恩成爲最终情侣而成爲话题。虽然两人没有直接宣布公开恋爱，但是通过 YouTube 影片、同款地点互拍、多次出游被偶遇，成爲「换乘恋爱」的正式情侣。但是4月以后 IG 没有上传只属於两人的贴文，因此传出分手的传闻。



对此，郑泫揆采访中表示：「在《换乘恋爱2》之后，我和海恩到现在一直都是互相支持的关系，现在相处的很好，只能这样回答。」他接著说：「之所以一直忌讳情侣活动的原因是不希望这种关系商品化，虽然通过节目获得关注和话题，但对於『情侣关系』被商品化有点排斥，所以选择保护和隐瞒。无论是在节目播出之后还是现在，我们仍然是相互支持的关系。」



采访一公开，也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「交往是交往的，旅行时拍的照片很多，只是没有公开恋情，所以好像也不说分手了」、「总之现在不是交往的关系」、「说得挺好的，有什么问题吗」、「回答得很好！ 说实话没有公开是对的」、「还不如跳过提问呢！那是什么意思啊哈哈哈」、「分手了ㅠㅠ爲泫海加油了，但是没做情侣vlog这样的挺好的」、「他们几乎都是目击之谈哈哈」、「安静地交往了很长时间！爲他们加油」等等。

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