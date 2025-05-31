【K社韩国小百科】韩国宠物时代到来！连天国都一起上，韩剧编剧太会虐铲屎官了！
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【K社韩国小百科】韩国宠物时代到来！连天国都一起上，韩剧编剧太会虐铲屎官了！

生活   2025年5月31日   星期六14:29   Tracy  

（封面图源：电影《Happy Happy》宣传照）

还在叫家里那只毛孩子「宠物」吗？ 老派啦！韩国早就开始流行叫「伴侣动物」（반려동물），意思是一起生活、共用人生的家人，而不是单纯的「主人养的小可爱」。 现在韩国统计，平均三人里就有一人养「毛孩子」——简直全民养猫遛狗啊！

这波「毛孩热潮」不只影响到日常生活，还正疯狂攻占大众文化。 最近刚收官的jtbc神剧《比天堂还美丽》，直接在剧里让过世的狗狗们提前跨过「彩虹桥」来到天堂，用人类模样与曾经的家人团聚，瞬间逼哭电视机前的铲官们。 编导们笑说：「我们把天堂重新解释成一个与思念之人再会的空间。」这让那些曾经经历「宠物丧失」（Pet-Loss）的人们感同身受，泪洒客厅！

而电影界也不落后。 5月29日上映的电影《Happy Happy》，主角不只是人，还有一只叫「Happy」的狗！剧情讲述主人决定收养过去有缘的小狗后，重新思考家庭的意义，找回失去的家族之爱。 听说主演吉恩惠还特地花一个月时间和专业犬训练师一起磨合，才让狗狗和她的对戏变得超有默契。 拍摄现场直接成为幸福小乐园！
（图源：电影《Happy Happy》宣传照）

综艺圈当然不会放过这股热潮。 JTBC 全新综艺《出门的话狗超爽》（《집 나가면 개호강》）简直笑翻观众！节目主打「为了让狗狗开心，我们人类甘愿吃苦」的概念，由传说中虽没养狗但特别爱狗的全炫茂领军，携手演员姜素拉、赵汉善、播音员出身的朴善英，以及 IVE 的Rei组成搞笑战队。 更有TXT的休宁凯和秀彬、华莎、演员宋建熙等化身「一日老师」，陪狗狗们一起耍萌耍闹，绝对让你边笑边融化！

以前综艺主打「矫正坏狗习惯」的主题，现在则是专注在人和动物的共存与交流。 看来，未来的韩国娱乐圈，没有毛孩子帮忙撑场，还真不好笑、也不够暖了呢！

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