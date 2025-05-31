蔡秀彬终於「开骂」！边佑锡搞笑广告还有后续：情书变推销反复轰炸，女主反应超真实

人气明星边佑锡和蔡秀彬不久前合作推出一系列家具广告，开头浪漫感十足、紧接著却是难以预料的反转，「疯癫」剧情引起不少好评。 没想到这组广告还有后续，就连一向文静温和的蔡秀彬都被逼到「口吐芬芳」XD

先来回顾一下之前的剧情，第一支预告是在两周前公开，边佑锡在雨中发现蔡秀彬身影，追著她搭上同一辆公车，对视瞬间回忆起学生时代，似乎两人早已互有好感，只是从未说穿。



边佑锡带著幸福的微笑告诉蔡秀彬「我今天一定会很开心」，蔡秀彬害羞问原因，边佑锡竟回答：「因为我昨天换了床垫。」还细数新床垫的好处，叮嘱蔡秀彬一定要记住这个品牌。



接著，边佑锡深情回忆学生时代的蔡秀彬，称赞她会配合不同朋友的风格，就像该品牌的自由组合型沙发一样...



又是一个雨天，边佑锡撑伞出现，这次总该是浪漫剧情吧？ 没想到他撑的其实是桌子... 还邀请蔡秀彬一起撑桌子，顺便介绍桌板升降功能。网友笑称：「女主脸都要绿了」「边佑锡就跟那些家具过一辈子吧」XD



就在昨天，品牌方又公开3支影片！片中边佑锡不断给蔡秀彬写信，开头都是想念蔡秀彬，接著话锋一转：「和你一起的未来，客厅一定要有他家的沙发」「如果我坐著你站著，我们中间就需要那张可升降的桌子」「早上想到你就感觉温暖，一定是因为昨天换了这张床垫」。 细数这些家具的优点之后，结尾又突然拉回来：「你会想起我吗？ 我爱你。」

蔡秀彬接连收到3封这样的情书，读完之后表情颇为复杂，冷笑道：「哈哈，这家伙。」



网友被蔡秀彬超真实的反应逗笑，开玩笑说除非蔡秀彬买这套家具，否则他是不会罢休的：「终於逼得蔡秀彬开骂了XD」「边佑锡的设定是热血推销员吗」「还没卖出去吗？ 你就买一套吧XD」「如果把信放在烛火上看，也许会发现『我爱你』前面其实写著品牌名字」「不愧是『海豚诱拐团』的广告，依旧那么疯XD」「两位颜值好搭，可以合作拍部剧《本月的营业王》XD」

▽边佑锡&蔡秀彬无厘头家具广告全篇：



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