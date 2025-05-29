知名演员「李东健」离婚五年后，与小16岁的韩剧《命定之人》姜海林（姜海琳）陷入热恋中～

李东健在离婚5年后爆出恋爱传闻：「毫不在意旁人眼光，尽情与对象约会」引发了关注。

演员李东健在离婚5年后爆出恋爱传闻，对象被指为姜海林。对此，双方皆表示这属於演员的私生活，无法确认。

28日，SPOTV NEWS 报导指出，李东健於24日与一名貌美女性一同现身首尔清潭洞街头。据报导，李东健与该名女子互动亲昵，丝毫不在意旁人目光，愉快地享受著约会。



对此，李东健所属经纪公司并未发表任何立场。媒体试图联系经纪公司，但未能取得回应。不过透过部分媒体，传达了「属於演员私生活，无法确认」的立场。

随后在29日，SPOTV NEWS 再度报导，指出李东健的恋爱对象为演员姜海林。报导称，前一天目击报导中所提到的女性即是姜海林，两人相差16岁。



对此，姜海林所属经纪公司 ANDMARK 也向 TV Daily 表示：「因属於演员的私生活，无法确认。」

李东健於2017年5月与演员赵胤熙结婚，并育有一女。然而在2020年，两人结束为期3年的婚姻。离婚后，李东健曾透过 SBS 节目《我家的熊孩子》公开「离婚男」的生活，近期也因在济州岛开设咖啡厅而受到关注。

姜海林於2017年透过网路剧《偶像权限代理》出道，并在 KBS Joy《恋爱的干预》中担任重演演员而打开知名度。2022年，她在 Netflix 韩剧《命定之人》中担任主演，逐步站稳演艺圈。最近则在河正宇执导的电影《乔王出任务》（Lobby）中饰演「珍Pro」一角，登上大银幕。



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