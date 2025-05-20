先前曾发生纠纷让前女友卷无妄之灾，李东健济州咖啡厅「oasis80」开幕过程公开

喜爱咖啡的演员李东健，目前於济州岛涯月邑开设咖啡厅，据传砸了两亿韩元，开幕后却受附近另家咖啡厅老板严厉指责，老板的用词与威吓引发争议。而《我家的熊孩子》公开咖啡厅开幕过程，倒相当顺利不见严重问题。

李东健开设之地中海风情咖啡厅「oasis80」上月14日开幕，《熊孩子》本月18日公开了其於开幕前，谘询知名空间规划师兼60间咖啡厅代表刘正洙的过程，以及开幕当日情形。当日李东健找来李尚敏还有好友具本承帮忙，除了李尚敏出错误吃客人还没拿的餐点外，没出其他差错，李东健的土耳其沙煮咖啡、千丝酥开心果窝夫（松饼）都受到好评，他还乐意给予粉丝福利，亲自对顾客讲《巴黎恋人》「尹修赫」名台词。



▼《巴黎恋人》「尹修赫」名台词：「我心里有你。」



开幕看起来非常顺利，但谁能想到几日后就被附近咖啡厅老板抨击「施工到晚上11点」、「车位不够还用了我们的停车场」，老板甚至说「为了看起来更有趣，正考虑要不要把咖啡厅改名T-ara咖啡厅」（按：‎李东健某任前女友是女团T-ara成员智妍‎），表示要用没礼貌的方式回报没礼貌的李东健。该老板的发言传开后，反倒引发网友批评是欺负新人，且T-ara非常无辜，何要牵扯无辜之人，也有网友指出根本没证据显示李东健咖啡厅施工到半夜。



제주도 이동건 카페에 텃세부리는 업자들 논란

처음에는 의견 갈렸다가 나중에 자영업 텃세 잘못 걸렸다고 이동건 카페에 동정여론 생기는 중 pic.twitter.com/5IykKR5F5C — 연예이슈 아카이빙 (@enter_issue) April 16, 2025

李东健并未回应此纷争，此事便不了了之。而从《熊孩子》播出的内容来看，开幕当日李东健等人曾亲自发宣传单到附近店家，请求店家帮忙宣传，店家都相当乐意，与上述纷争形成对比。目前「oasis80」官方IG介绍栏与贴文上，都标示清楚该用何处停车场。



▼《熊孩子》相关影片（香港观众可至Viu收看）



【旅游资讯】

oasis80（오아시스80）

营业时间：每日10:00~20:00

地址：济州济州市涯月邑涯月路一街26-7（제주 제주시 애월읍 애월로1길 26-7）

电话：070-4119-6693

*停车请使用kakaoT涯月咖啡街1、2、3停车场（카카오T 애월카페거리 1,2,3주차장）

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