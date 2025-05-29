47岁元斌久违拍广告，彩色瞳孔超强异域奇幻感！网惊呼不老神颜，「半息影」原因再引关注

演员元斌自从2010年电影《大叔》之后再未接拍新作品，就连网友偶遇都极少，几乎消失在大众视野。今日突然公开的这支广告，堪称十几年来难得一见的「会动的元斌」……！

该影片是生活服务平台「Ajeongdang（아정당）」的品牌宣传活动，元斌身穿黑色西装登场，举手投足优雅节制、声音低沉富有魅力，彩色瞳孔更增添一份前所未见的奇幻感，简短地说道：「让世界变得更美好，更正直。 」



据悉，这支广告是元斌对该品牌的哲学与形象产生共鸣，亲自选择的首次合作项目，品牌方希望藉此传达「生活的品格」这一价值。 Ajeongdang成立於4年前，从网路订阅和家电租赁起步，目前提供搬家、清洁、室内设计、房地产、信用卡、保险等各种生活相关服务，近日宣布由元斌担任代言人后进一步引起好评。





影片公开后引起热烈反响，网友感慨元斌还是大家记忆中的模样，完全没有改变，留言如「AI都做不出的、神之容颜」、「这是真人还是CG啊？」、「不拍戏太浪费」、「完全不会老」、「广告氛围与众不同，堪比电影」、「在元斌颜值的加持下变得好像Tiffany & Co.的广告」、「距离《大叔》已经15年，仍然是传奇」、「拜托元斌多拍电影吧」、「请回到大众视线，拯救娱乐圈日趋下滑的颜值吧」等等。



元斌1997年出道后拍摄了很多优秀的影视作品，包括《蓝色生死恋》、《太极旗－生死兄弟》（太极旗飘扬：生死有情）、《非常母亲》等，跻身韩国代表级演员行列，但在2010年动作片《大叔》（杀手代父）之后进入接近息影的隐居状态。 这期间，元斌承认与演员李奈映的恋情并在2015年在举办婚礼，同年李奈映顺利产下儿子。



这些年有多部作品邀请元斌加盟，包括《太阳的后裔》《那年冬天风在吹》《尸速列车》《军舰岛》《与神同行》等大热电视剧和电影，但都被他谢绝。 去年5月，元斌代表作之一《太极旗-生死兄弟》举办20周年重映活动，导演姜帝圭称「时隔四五年联络元斌，他好像换了电话号码」，另一位主演李东健也谨慎透露称很久没跟元斌联络，但认为元斌并非宅在家里不出门，还是有跟身边的人往来。

至於很久没拍戏的原因，据悉是因为元斌过於谨慎而导致很难做出决定。 2018年李奈映宣传电影《我们的美好时光》时表示，元斌是在等待一个足够深刻的好作品。 去年11月，设计师池春熙也在《社长的耳朵是驴耳朵》节目中透露，元斌并非不想演戏、一直有在挑选剧本，只是多少有些感到负担。



目前看来，大家还是只能通过广告和网友偶遇来见到元斌了！最后分享一下2019年网友在咖啡厅偶遇的元斌，42岁仍然少年感十足、看起来就像24岁，清晰的帅气穿透了模糊的画面，这就是美男的实力吗~





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