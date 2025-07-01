离婚律师认为金钟国&希澈最难结婚！希澈不解财产分割：是我做《熊孩子》和SJ赚的！

《我家的熊孩子》29日播出的最新一集EP.449，邀请了三名离婚专门律师，和离过婚的李尚敏、李东健及未婚的希澈对谈，希澈各种懵懂的发言让离婚律师们直摇头XD。

虽然李尚敏刚再婚，李东健也有了新恋情，请来离婚律师似乎有些触霉头，不过节目说明是为了防患未然，替李尚敏制定了此企划。离婚律师们说了许多真实比韩剧更狗血的案件，令人「大吃好几惊」。而相对李尚敏和李东健，未婚的希澈口无遮拦(?)吐槽两名哥哥，还有不解婚后各种现实状况的发言，让人皱眉头却又忍不住笑出来。



离婚律师直言《熊孩子》里最难结婚的是希澈和金钟国，希澈相当不解为何他这样的大方之人为何会和小气的金钟国一样难结婚，希澈还提出无法理解夫妇间为何需要定位APP，以及结婚后财产共有、离婚后财产分割事宜。「我不会要你的，你也别想要我的！」律师听了大叹气：「妻子可能会伤心啊……」



另名律师解释离婚时妻子是可以要求分割财产的，因为可以看成是「财产的维持上配偶也做出了贡献」，希澈继续问房子是否也要分割，得到答案后激动说：「这可是我认真做《熊孩子》和Super Junior，赚的血汗钱买来的房子耶！」律师们还是表示也要分割，希澈宛受到晴天霹雳：「那我不结了！」



搞笑的是，律师从三人中选出「最不想帮忙辩护」和「最想帮忙辩护」的人，最不想是希澈，最想是李尚敏。律师说希澈离婚恐怕涉及的人士超过20多名，而李尚敏「很干净」，李尚敏听了本来很自豪，继续听下去才知道律师的意思是指财产的部分很干净……料想不到的反转XD。



▼节目精华影片（香港观众可於Viu收看完整节目）



顺带一提，希澈正和Super Junior成员们如火如荼进行‎20周年纪念专辑《Super Junior25》‎宣传，接下来还有Super Junior《Super Show 10》世界巡回演出。



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