韩剧《善意的竞争》再度爆红 李惠利从偶像转型为实力派演员 亚巡见面会香港场 7月19日隆重登场

韩国全方位艺人李惠利即将展开2025亚洲巡回粉丝见面会2025 HYERI FANMEETING TOUR ，澳门场於6月22日举行，门票开售不久已火速售罄，更加开同日晚间场次以答谢粉丝热情支持！香港场则将於7月19日假亚洲国际博览馆Runway 11举行，粉丝将有机会近距离感受李惠利舞台魅力的难得机会！

2025 年正值李惠利出道 15 周年，最新主演的Netflix热播韩剧《善意的竞争》中饰演天才女高中生「刘在伊」，颠覆过往甜美形象，展现出强烈的暗黑魅力。凭藉精湛的演技，成功俘获了全球观众的心，该剧播出后更让她的Instagram追踪人数突破1000万大关。

回顾李惠利的演艺之路，每一步都见证了她的突破与成长。2010年以女团Girl's Day忙内身份崭露头角，2014年参与综艺《真正的男人》女兵特辑，真实不做作的表现让她获封「国民妹妹」称号。2015年主演的《请回答1988》不仅创下有线电视最高收视纪录，所饰演的「成德善」一角出色表现广受好评，深入人心；并凭该剧获得多项演技奖项。成功从偶像转型为实力派演员。

为了答谢粉丝多年的支持，李惠利正全力以赴筹备这次见面会，力求为粉丝们呈现最精彩的表演。约定大家7月19日，香港见面会上与李惠利共同创造难忘的美好回忆吧！

李惠利将於2025年7月19日在亚洲国际博览馆Runway 11举行2025 HYERI FANMEETING TOUR IN HONGKONG。票价由港币988元起，门票将於2025年5月27日（星期二）中午12点在Cityline (www.cityline.com) 及大麦网 (www.damai.c) 正式公开发售。

2025 HYERI FANMEETING TOUR IN HONGKONG



日期：2025年7月19日（星期六）

时间：晚上6点

地点：亚洲国际博览馆Runway 11

票价：港币HKD $1,688/ $1,288 / $988

公开发售：2025年5月27日（星期二）中午12点起

订购网站：Cityline - http://www.cityline.com / 大麦 - https://www.damai.cn

主办单位：万星国际娱乐文化

经纪公司：SUBLIME ENTERTAINMENT



- 详情请留意主办方公告.

- 主办方保留活动异动之权利.

- 福利中奖名单将於活动前一天公布.





粉丝福利详情：

$1,688门票：HI-BYE（全体）、团体合照1:20（400名）、亲笔签名海报（100名）、官方海报（全体）、官方小卡（全体）

$1,288门票：HI-BYE（全体）、官方海报（全体）、官方小卡（全体）

$988门票：HI-BYE（全体）、官方海报（全体）、官方小卡（全体）

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻