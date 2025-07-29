韩流续热，不是只有《鱿鱼游戏》！11部作品挤进Netflix百大热播榜

2025年上半年，韩国电视剧再度席卷全球流媒体平台，Netflix上收视时间前百大节目中，韩剧就占了11部。

根据「FlixPatrol」公布的「2025年最受欢迎电视节目」统计，韩国作品在非英语内容中表现压倒性，展现强大国际影响力。 其中韩国代表性作品《鱿鱼游戏》系列强势称霸。 刚於6月27日上线的《鱿鱼游戏》第三季在短短时间内累积高达7,150万观看小时，拿下年度第三名; 第二季则以1亿1,730万观看小时排名第二。 2021年首播的第一季依然热度不减，以4,200万观看小时名列第12名。 整个系列在2025年上半年就累计达到2亿3,080万观看小时，实属惊人。



除了《鱿鱼游戏》，其他多部新作也成功打入排行榜。 其中《苦尽柑来遇见你》以3,480万观看小时排名第19，《外伤重症中心》则以3,410万名列第20。 排名前20中，有5部是韩国作品。



《弱美男英雄》系列表现同样出色。 2022年推出的第一季以2,230万观看小时位居第36名，而最新的第二季则以1,960万观看小时登上第45名。 其他上榜作品还包括：《无赦之仇》（第58名，1,690万）、《现在拨打的电话》（第77名，1,430万）、《你的味道》（第82名，1,370万）、《恶缘》（第92名，1,270万）等。这些韩剧在题材上呈现多样化，不论是医疗喜剧、穿越时空爱情、动作黑帮、校园青春还是浪漫剧情，都获得全球观众的广泛支持。



Netflix今年收视冠军则由英国影集《混沌少年时》夺得，累积1亿4,480万观看小时。 美国的《零日风暴》与英国的《Missing You》分别以6,130万与5,800万观看小时排名第四与第五。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻