SEVENTEEN 用10年书写K-POP历史！十周年华丽回归，成员：「净汉和圆佑不能一起，真是可惜」

人气男团 SEVENTEEN 在昨晚举行了大型回归的舞台计划，得到热烈回响，成员珉奎对於正在服兵役的成员们，无法一起在台上庆祝十周年而感到遗憾。

5月25日晚上7点，为纪念 SEVENTEEN 出道10周年而举行的大型企划《BURST STAGE》在首尔市瑞草区蚕室桥一带盛大展开。

当天除了正在服兵役的成员净汉与圆佑，其余11名成员悉数登台演出。SEVENTEEN 成员们也表达了无法以完整体一同庆祝十周年的惋惜之情。



成员珉奎表示：「今天净汉哥和圆佑哥因服兵役无法参与，真的很可惜。不过在正规五辑里也收录了两位哥哥参与的 solo 歌曲，请大家多多期待。」Vernon 则补充道：「这次《HAPPY BURSTDAY》中除了三首团体曲之外，还收录了13位成员的 solo 歌曲，请多多期待。」

对於表演场地，胜寛表示：「我们是第一个在蚕室桥上举办演唱会的K-POP团体，能在代表韩国的汉江与蚕室桥上演出，真的别具意义，这都是多亏了粉丝 CARAT （克拉）们。」



主打歌〈THUNDER〉由WOOZI作词作曲，S.COUPS 也参与制作。WOOZI 首次公开创作背景：「这首歌对我来说意义非凡。创作了十年后，曾一度怀疑自己是不是不行了，但这首歌就像闪电般的灵感突然降临而诞生。」胜寛补充道：「哥这次竟然是因为10周年而受到启发，真的很神奇。」



珉奎介绍新专辑时说：「这张《HAPPY BURSTDAY》融合了幸福、爆发、释放等多重意义。」Hoshi 补充道：「也代表我们接下来会更爆发性地活动，请大家拭目以待。」宣示了团队将持续发光发热。



此外，SEVENTEEN 将於今天5月26日发行第五张正规专辑《HAPPY BURSTDAY》。本张专辑收录了主打歌〈Thunder〉、团体曲〈HBD〉、〈Bad Influence〉以及13位成员的个人曲目，内容相当丰富。

▼新歌〈THUNDER〉MV：（台湾时间5月26日16:55公开）



▼预告：



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