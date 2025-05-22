女成员一次消失！李美珠&朴真珠今退出《玩什么好呢？》，网狠批：干脆全换！

MBC被视为经典综艺《无限挑战》后续节目的《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）又发生成员大变动，两名女成员李美珠与朴真珠（朴昣奏）由官方宣布下车。

今（22）日，MBC《玩什么好呢？》制作单位对外宣布：「朴昣奏与李美珠今年年初和制作团队讨论过后，最终决定在今日拍摄结束后退出《玩什么好呢？》，最终拍摄内容将在5月31日播出，并透过节目向观众道别。」



《玩什么好呢？》2019年开播，由《无限挑战》金泰浩PD一手策画，刘在锡担任主MC及唯一固定成员，2021年刘在锡在节目上坦言一人主持很孤单，邀请《无限挑战》原班底们加入后，才有《无限挑战》郑埻夏与Haha，及李美珠与申奉仙加入，不久金泰浩PD便请辞换副PD朴昌勋上任。



2022年加入了李伊庚与朴昣奏，隔年2023年班底再经历大变动，郑埻夏、申奉仙与朴昌勋PD均下车，朱宇宰不久后加入，才形成现今的刘在锡、Haha、李美珠、李伊庚、朴昣奏与朱宇宰六人形式，只不过今日李美珠与朴昣奏同时下车，往后节目剩下四名男成员。



李美珠是2021年8月加入，朴昣奏2022年9月入，制作单位表示两人以非凡的热情和开朗能量为节目增添生气，朴昣奏还展现不亚於歌手的歌唱实力及综艺感，李美珠则是作为老么带来活泼又直率的魅力，传递笑容与活力。「考虑到往后的活动，决定相互支持，遗憾地分手。这段时间在《玩什么好呢？》闪耀的朴昣奏与李美珠表达由衷的感谢。」制作单位如此说道。



虽然《玩什么好呢？》制作单位声明表达诚挚，但听闻朴昣奏和李美珠退出，网友不禁狠批「PD也要换啊」、「PD为什么不换」、「柳炳宰、梁世炯，该不会又是他们进来吧」、「看最近的综艺的话，直接废掉重新制作会更好」、「就剩刘在锡全部退出」、「先换制作团队，成员们都换掉比较好」、「要先换PD和企划」……连刘在锡也有人批「老实说从刘在锡开始就很无聊」、「每次和刘在锡在一起的都是差不多的成员，所以很老套」。

顺带一提，李美珠与朴昣奏曾因节目企划组女团「珠珠Secret」出道，双姝一同退出令人遗憾。《玩什么好呢？》每周六晚间韩国时间6时30分於MBC播出，香港观众可於Viu收看，欲收看两人最后登场内容就锁定5月31日播出之集数。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻