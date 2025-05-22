李钟硕 & 文佳煐化身律师搭档！全新律政剧《瑞草洞》公开剧本阅读现场

tvN全新周末剧《瑞草洞》（剧本：李承贤，导演：朴升宇）於5月22日公开了剧本阅读现场，李钟硕、文佳煐、姜有皙、柳惠英、林成宰等主演悉数出席，现场气氛活泼热烈，令人更加期待这部即将於7月首播的全新律政办公室剧。

《瑞草洞》讲述的是每天通勤至瑞草洞法律圈的五名授薪律师（受雇於律师事务所的月薪律师）」的成长故事。 剧中结合法律职场与日常生活，描绘出新手与资深律师间的职场化学反应，并带来幽默与真实并存的律政故事。

李钟硕饰演出道九年的资深授薪律师「安柱亨」，以冷静沉著的台词与气场展现出稳重魅力。 他与文佳煐饰演的新人律师「姜希智」，形成鲜明对比。 文佳煐以满腔热情诠释职场初学者的坚定与执著，与搭档互动间火花四射。

姜有皙则饰演多话又活泼的律师「赵昌元」，拥有不受周围冷漠影响的强烈能量; 柳惠英饰演团队中实际领导者「裴文廷」，是个自带霸气的「啃食博士」，以爽快的魅力成为中心人物; 林成宰诠释的是个人主义者「河尚基」，藉由生活化的演技，展现职场中被现实压力压得喘不过气的律师模样，增添不少共鸣。



剧组相关人士表示：「现场气氛非常愉快，演员们从第一次合作就已完美融入角色。 请大家期待这支如『律师复仇者联盟』般的绝妙搭档与逗趣互动！」

据悉，《瑞草洞》改编自现职律师李承贤作家的亲身经历，剧情真实细腻，将於今年7月透过tvN正式播出。

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