【K社韩国小百科】韩国拟上调老年年龄标准「65岁→71岁」，每年可节省11万亿

为应对高龄化社会与财政压力，韩国政府正式提出将老年人法定年龄由现行的「65岁以上」调至更高年龄，该标准自1981年起沿用至今，未来若调整，将影响基础养老金、地铁免费、企业退休制度等多项政策。

5月19日，韩国企划财政部中长期战略委员会发布《未来世代愿景与战略》，首次将「老年年龄调整」列入主要政策任务。 财政部第一次官金泛锡表示：「将正式展开社会讨论，寻求共识。 」

现行的《老年人福利法》自1981年制定以来，将65岁设为老年人标准，从未变动。 依据该标准，65岁以上人群可享受地铁免费乘车、基础养老金等各类福利。 然而，随著人均预期寿命提高，以及社会整体健康水准改善，目前公众普遍认为「老年」的起始年龄应上调至71岁左右。



根据韩国行政安全部数据，截至2023年底，65岁以上人口已达1024.5万人，占总人口的20%，正式进入「超高龄社会」。 与此同时，福利支出迅速膨胀，2024年福利领域的义务性支出预算为183.6万亿（韩币，下同），比前一年增加约12万亿。

据预测，2033年每人将承担国家债务超过4000万，而到2072年，每100名劳动年龄人口（15至64岁）将需供养超过104名老年人，是当前的3.6倍，极大增加了未来世代的负担。据韩国国会预算政策处估算，仅将基础养老金起始年龄提升至70岁，每年即可节省国家财政支出约6.8万亿，整体涉及老年福利的支出可减少逾11万亿。 政府认为，这将为国家财政带来可观缓解空间。

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为了避免老年福利推迟带来的「福利空窗」，政府计画通过「继续就业」政策补充。 包括延长或取消法定退休年龄、推动退休后再就业制度化、提供高品质老年岗位、扩展高龄就业服务等。 此外，政府计画上半年内公布退休金制度改革方案。专家指出，为真正实现继续就业，还需改革「年功序列式薪资体系」。 宿命女子大学权顺元教授表示：「企业排斥老年员工，不是因为其生产力低下，而是因薪资过高。 必须建立生产力与薪资匹配的制度，以推动雇佣延续。 」

若要真正上调老年年龄，需修改《老年人福利法》及其他多个相关法律，如《基础养老金法》、《国民健康保险法》等。 这不仅涉及法律条文调整，更面临社会舆论的巨大挑战。 早在2019年，时任保健福祉部长官朴能厚曾提出将老年年龄提升至70岁的构想，但因高龄层反对福利减少，最终未能推进。

保健福祉部相关人士表示：「今后将展开对『具体上调至多少岁』、『调整哪些制度』等问题的社会性讨论。」

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