《机智住院医生生活》「熊熊CP」超甜花絮！金大明＆安恩真透露两人婚姻生活、手机通讯录名字！

《机智住院医生生活》最后一集中，《机智医生生活》的「熊熊CP」杨硕亨（金大明 饰）和秋敏荷（安恩真 饰）惊喜同框外，他们也从情侣变成夫妻，让许多剧迷都相当开心。

公开的拍摄花絮中，被问到今天来到律帝医院有什么事吗？安恩真表示：「我现在成为教授了，今天开始是第一天上班。」之后在拍摄现场，安恩真看到金大明就说：「你是不是变太瘦了？看来这夫妻俩正在减肥中。」还问他你打算帅气的出场还是搞笑的出场？这段真的看几次都好好笑 XD



被问到两位的婚姻生活怎么样时？安恩真说：「我们现在正在你侬我侬中，正在愉快地享受新婚生活。」之后她问金大明「你手机（通讯录）是怎么备注我的？」金大明说：「秋秋♥」最后金大明也表示能短暂地以杨硕亨和秋敏荷跟大家见面，真的很感谢，我会期待总有一天再次和大家见面。



▽「熊熊CP」从6：27处开始

另外，安恩真下一部剧是和张基龙搭挡的《不该接吻的！》，讲述的是爲了生计僞装成妈妈就业的单身女和爱上她的组长之间的罗曼史，是一部温暖浪漫喜剧。而金大明将特别出演好友郑敬淏即将在30日首播的新剧《劳务师卢武镇》，期待两人在剧中的合作！



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