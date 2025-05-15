「永远的音源女王」IU，时隔八年发行翻唱专辑《花书签 三》，怀旧风格展现独特魅力与音乐色彩！

人气歌手 IU 即将带著第三张翻唱专辑回归。

所属公司EDAM娱乐表示：「IU 将於5月27日傍晚6点发行第三张翻唱专辑《花书签 三》。」

《花书签 三》是 IU 以独有的感性与抒情嗓音重新诠释经典名曲的翻唱企划《花书签》系列的第三张专辑。继2014年的《花书签》与2017年的《花书签 二》广受喜爱后，时隔约八年宣告系列回归。此外，这张专辑也是她继去年2月发表第六张迷你专辑《The Winning》后，时隔约1年3个月的回归之作。



公开的专辑封面图让人联想到泛黄的胶卷照片，营造出温暖的类比感性。尤其是照片中，IU倚靠在老式公共电话亭前注视镜头，置身复古氛围之中，自然而然唤起人们对过往时光的怀念。

IU 透过《花书签》系列曾演唱〈秋日早晨〉、〈你的意义〉、〈夜信〉等多首翻唱作品，既保留原曲魅力，又以自身风格重新诠释，展现她独特的音乐色彩。



另一方面，IU 在音乐与演技领域皆持续活跃著。去年她曾於首尔上岩世界杯体育场举办个人演唱会，并获选为美国告示牌评选的「最佳韩国艺人」。最近，她还在Netflix全球热门韩剧《苦尽柑来遇见你》中一人分饰两角，作为演员给观众们留下了深刻印象。

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