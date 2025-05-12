南宫珉x全余贇能否反转悲伤设定…SBS《我们的电影》2人流泪款海报释出

南宫珉与全余贇即将推出6月新作品，也就是在SBS的金土电视剧《我们的电影》，两人也将如主题所说，共同拍摄出充满爱情的人生电影作品。

6月13日晚间将首播的SBS新金土电视剧《我们的电影》，今日公开首波主视觉海报，剧情描述没有下次的电影导演李济河（南宫珉饰）以及把今日当作最后一天的演员李多恩（全余贇饰），两人将共同制作出「无法推迟到明日的爱情故事」电影。演技深受观众们喜爱的南宫珉，以及每部作品总是有著变化多端魅力的全余贇，两人的合作令人期待。



今日公开的海报中，为了制作属於人生的崭新开始，也是最后挑战的这一部电影，导演李济河与演员李多恩的眼神充满泪水，引发观众好奇。尤其是女主角全余贇眼中泪水滑落，联想到她的角色设定是绝症患者，更令人感到心酸。南宫珉的眼眶似乎也是已经湿透，透露一种说不出来的悲伤与深情。



特别是悲伤感与爱情共同存在的李济河与李多恩，将透过南宫珉与全余贇的细腻情感表现诠释，海报拍摄的当时两位演员们相当融入角色，因此在场的所有工作人员们也是高度投入在这样的气氛中。两位大演员所诠释的浪漫作品《我们的电影》，将接档目前热播中的古装电视剧《鬼宫》於6月13日晚间播出。



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