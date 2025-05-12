「翊颂CP」恋爱ing！曹政奭《机智住院医生生活》出场方式果然没让大家失望，还和田美都一起寻找秘密恋爱情侣！

上周播出的《机智住院医生生活》第9集、第10集真的很精彩！刷新了自身最高纪录，特别出演的演员们也带来满满的笑点！

第9集中，因为要拍摄真人秀，具道圆（郑准元 饰）介绍拍摄组与吴怡瑛（高允贞 饰）见面。罗暎锡PD：「我是张暎锡PD，我家莫奈和马奈也是在这里出生的！我今天跟一个对医院很熟悉的同事一起来的，但是他怎么这么晚还没来？」稍后出现的申沅昊PD说：「以爲是是妇科，跑去10楼。」两人就因为这样吵起来，看著这一切的吴怡瑛就说：「我很忙！如果你们要继续吵，那我们就下次再拍吧！」（大家有发现两位PD登场都有各自的音效吗 XD）



在第10集中，李翊晙（曹政奭 饰）因双手被快干黏住而感到羞愧，所以没有去律帝本院，而是来到钟路律帝医院，以荒唐又搞笑的样子登场，这也让人想起《机智医生生活》李翊晙戴著「黑武士头盔」的场面 XD



让观众们最激动的就是...蔡颂和（田美都 饰）也一起出场啦！只有蔡颂和才能看到李翊晙的撒娇和温暖的眼神，还有她长头发真的好漂亮啊～！节目尾声，调皮劲十足的李翊晙利用过去的记忆，和蔡颂和一起寻找秘密恋爱的情侣，因爲晚上没有门诊、没有患者和医护人员，所以会有偷偷约会的人，还故意打开诊疗室的大门。



爲了躲避他们的视线，严在一（姜有皙 饰）偷偷离开，在去拿医生袍的路上，他看到牵著手走出来的吴怡瑛和具道圆，整个吓呆了！而《机智住院医生生活》（共12集）下周就要大结局了，两人会如何告诉大家他们正在恋爱中？还会有什么样的故事？期待下周的播出呢！



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