又反转了！《大叔》元斌否认与金赛纶美国举报者见面：未去过纽泽西，感到荒唐

YT频道「横竖研究所」金世义和律师夫智皙本月7日代表金赛纶家属召开记者会，公开了来自纽泽西的举报者的举报妻子的一段录音，其中提到感谢韩国演员元斌亲自现身表达鼓励。 然而据元斌身边人士透露，元斌并没有见过他们，甚至未去过纽泽西。

金世义在记者会称举报人的妻子对於元斌「在本次事件中提供的各种帮助」表示感谢，在当晚的直播中也再次提到元斌，但并未说明元斌为何出面、具体做了什么。 录音中，一个女声用英文说道：「我一开始不知道元斌是谁，不知道你在韩国有名，但我看到你所做的事。 你安静地过来，表达了你的敬意。 那种安静的人性对我们来说比你想像的更重要。 非常感谢。」



然而，据韩媒Money Today独家，元斌其实根本没有见过举报人夫妻，也没有去过该夫妻居住的纽泽西州。

元斌方面人士表示不明白举报人的妻子为何对元斌致谢，对於元斌被牵扯其中感到「荒唐」。 该人士称，元斌为了哀悼逝者而前往葬礼进行吊唁，除此之外并无任何其他关联。



此前演艺圈曾流传元斌向金赛纶的遗属提供了大笔慰问金及承担葬礼费用，但元斌方面人士强调此说法与事实不符，并表示「只是一般程度而已」。该人士最后补充说：「我们只是不希望像金赛纶这样年轻又有才华的演员英年早逝的事情再次发生。 元斌被不断在奇怪的方向上提及，这并非我们所希望的。」

此外，元斌曾在2010年、金赛纶10岁时与她合作主演电影《大叔》，这也是元斌进入半息影状态前的最后一部影视作品。



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