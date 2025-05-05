【第61届百想艺术大赏】红毯现场！出席艺人阵容超华丽：宋慧乔、金泰梨、边佑锡、李惠利等人

金泰梨、宋慧乔、边佑锡、李惠利（图源：TVDaily）
（持续更新中！）《第61届百想艺术大赏》将在今晚（5日）登场，这届有多个奖项竞争都非常激烈，在这之前我们先来看看红毯现场吧～
（延伸阅读：竞争超激烈！《第61届百想艺术大赏》入围名单出炉：IU＆朴宝剑《苦尽柑来遇见你》入围8项成最大赢家！）
主持人申东烨、秀智、朴宝剑
主持人申东烨、秀智、朴宝剑（图源：TVDaily）
秀智
秀智（图源：TVDaily）
朴宝剑
朴宝剑（图源：TVDaily）
李惠利
李惠利（图源：TVDaily）
贺营
贺营（图源：TVDaily）
宋健僖
宋健僖（图源：TVDaily）
张成范
张成范（图源：TVDaily）
朴智贤
朴智贤（图源：TVDaily）
蔡元彬
蔡元彬（图源：TVDaily）
卢正义
卢正义（图源：TVDaily）
秋泳愚（秋英宇）
秋泳愚（图源：TVDaily）
崔代勋
崔代勋（图源：TVDaily）
尹敬浩
尹敬浩（图源：TVDaily）
郑恩彩
郑恩彩（图源：TVDaily）
边佑锡
边佑锡（图源：TVDaily）
卢允瑞
卢允瑞（图源：TVDaily）
张娜拉
张娜拉（图源：TVDaily）
全道嬿
全道嬿（图源：TVDaily）
宋慧乔
宋慧乔（图源：TVDaily）
金泰梨
金泰梨（图源：TVDaily）
李炳宪
李炳宪（图源：TVDaily）
刘在锡
刘在锡（图源：TVDaily）
金高银
金高银（图源：TVDaily）
全余贇
全余贇（图源：TVDaily）
曹政奭
曹政奭（图源：TVDaily）
IU
IU（图源：TVDaily）
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