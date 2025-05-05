【第61届百想艺术大赏】红毯现场！出席艺人阵容超华丽：宋慧乔、金泰梨、边佑锡、李惠利等人

（持续更新中！）《第61届百想艺术大赏》将在今晚（5日）登场，这届有多个奖项竞争都非常激烈，在这之前我们先来看看红毯现场吧～

（延伸阅读：竞争超激烈！《第61届百想艺术大赏》入围名单出炉：IU＆朴宝剑《苦尽柑来遇见你》入围8项成最大赢家！）

主持人申东烨、秀智、朴宝剑



秀智



朴宝剑



李惠利



贺营



宋健僖



张成范



朴智贤



蔡元彬



卢正义



秋泳愚（秋英宇）



崔代勋



尹敬浩



郑恩彩



边佑锡



卢允瑞



张娜拉



全道嬿



宋慧乔



金泰梨



李炳宪



刘在锡



金高银



全余贇



曹政奭



IU



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