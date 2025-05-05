虚拟男团PLAVE六月确定在日本出道！将发行单曲《捉迷藏》团队知名度与影响力持续攀升中～

拥有极高人气的虚拟偶像团体 PLAVE 将於今年 6 月正式进军日本，消息一出立刻引发热烈关注。

PLAVE 透过官方 SNS 频道公开日本出道单曲《かくれんぼ》（카쿠렌보）的预告形象，并宣布将於 6 月 16 日正式发行。

单曲名称《かくれんぼ》意为「捉迷藏／躲猫猫」，对应英文是「 Hide and Seek 」，韩文则为「숨바꼭질」。公开的预告照以清幽的日本地下通道为背景，呈现在摄影机萤幕中有 PLAVE 成员们的身影，整体风格复古神秘，令人倍感好奇与期待。



PLAVE 的首张日本单曲将於 5 月 8 日上午 11 点起，在各大音乐网站展开实体专辑预购。专辑预计於 7 月 9 日正式发售，并将依序寄送。此外，日本官方粉丝俱乐部也於2日正式开站。

另一方面，PLAVE 是由艺俊、诺亚、斑比、银虎、河玟五位成员组成的虚拟男子团体，於 2023 年 3 月出道。去年推出的第二张迷你专辑《ASTERUM 134-1》曾登上日本 HMV&BOOKS K-POP 销售榜冠军，在日本的知名度与影响力持续攀升。



而今年 2 月发行的第三张迷你专辑《Caligo Pt.1》则创下 Melon 全站发行专辑中 24 小时内最高串流纪录，成为史上唯一同时拥有「最短时间进入十亿俱乐部」与「24 小时最高串流百万专辑」两项纪录的艺人。随著此次日本出道单曲的发行，PLAVE 有望进一步拓展全球版图，备受瞩目。

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